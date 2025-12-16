교촌에프앤비, 치킨업계 첫 ‘주 6일 배송’ 전국 확대

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비가 치킨 프랜차이즈 업계 최초로 ‘주 6일 배송’ 전국 유통망을 구축했다고 16일 밝혔다.

교촌은 기존 주 3회 수준이던 격일 배송 체계를 주 6회로 확대했다. 업계 일반 배송 주기인 주 3~4회보다 높은 수준으로, 원육 신선도를 높이고 가맹점 재고 부담과 결품 가능성을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

배송 빈도 확대에 따라 본사 물류 비용은 늘어나지만, 교촌은 이를 품질 중심 경영에 따른 선택이라고 설명했다. 원자재를 적시에 공급해 가맹점 운영 안정성과 고객 만족도를 동시에 높이겠다는 취지다.

교촌에프앤비 판교 사옥

교촌은 지난 4월 수도권 가맹점을 대상으로 주 6일 배송을 시범 운영한 뒤, 가맹점 반응을 바탕으로 전국으로 확대했다. 현재 전국 가맹점이 해당 배송 체계를 적용받고 있다.

교촌은 물류 효율 강화를 위해 창고관리시스템(WMS)과 운송관리시스템(TMS)도 도입한다. 오는 12월 말까지 시스템 구축을 완료해 실시간 데이터 기반 관리 체계를 마련하고, 물류비 절감과 운영 효율 개선을 추진할 계획이다.

주 6일 배송과 물류 시스템 고도화를 바탕으로 향후 3자 물류(3PL) 사업 확대와 신규 물류 네트워크 구축 등 중장기 물류 경쟁력 강화에도 나선다.

교촌에프앤비 관계자는 “주 6일 배송은 배송 횟수 확대를 넘어 물류 기준 자체를 높인 결정”이라며 “물류 인프라 투자를 통해 품질 경쟁력을 강화하고 가맹점과의 상생을 이어가겠다”고 말했다.