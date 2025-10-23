교촌치킨, 순살 4종 ‘닭다리살 100%·700g’으로 환원

교촌치킨이 지난 9월 리뉴얼 과정에서 중량을 줄이고 원육을 바꿔 논란이 됐던 순살 메뉴 4종을 기존 100% 닭다리살과 중량 700g 구성으로 되돌린다.

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 23일 “간장순살, 레드순살, 반반순살(간장+레드), 반반순살(레드+허니) 등 4개 순살 메뉴를 기존 사양으로 환원하기로 했다”고 밝혔다.

이번 조치는 지난 14일 국회 정무위원회 국정감사에서 제기된 내용량 축소 판매 및 소비자 고지 부족 논란에 대한 후속 대응이다.

교촌 판교 신사옥 (사진=교촌에프앤비)

앞서 교촌은 지난 9월 순살 신메뉴 10종을 출시하며 기존 메뉴 4종의 조리 전 중량을 700g에서 500g으로 줄이고, 원육도 100% 닭다리살에서 닭다리살·안심살 혼합으로 바꿨다. 그러나 이 같은 변경 사실을 명확히 알리지 않아 소비자 반발이 이어졌다.

국감에서 이헌승 국민의힘 의원은 “교촌이 중량을 줄이고 부위를 바꿨는데도 가격은 그대로 유지했다”며 “홈페이지에만 작게 공지하고, 배달앱에는 변경 사실조차 알리지 않았다”고 지적했다.

이에 증인으로 출석한 송종화 교촌에프앤비 대표는 “홈페이지에 공지를 올렸지만 충분히 알리지 못했다”며 “배달앱에는 변경 내용이 전달되지 않았다”고 인정했다.

국정감사에 증인으로 참석한 교촌에프엔비 송종화 대표가 질의에 답변하고 있다

박찬대 더불어민주당 의원도 “교촌은 6년째 원재료 공급 차질을 겪고 있으며, 가맹점이 자체 조달을 시도하면 본사가 ‘브랜드 보호’를 이유로 막고 있다”며 “결국 그 피해가 소비자와 가맹점주에게 전가되고 있다”고 비판했다.

이에 송 대표는 “수급 불안 구조를 인식하고 있으며, 가맹점의 안정적 영업을 위해 원재료 확보 다변화를 추진 중”이라고 밝혔다.

공정거래위원회 주병기 위원장은 “치킨 중량과 가격 문제는 물가에도 영향을 미치는 사안으로, 관련 제도 개선 방안을 검토하겠다”고 답했다.

교촌은 국감 이후 소비자 불만을 수용해 문제의 4개 메뉴를 기존 사양(닭다리살 100%, 중량 700g) 으로 되돌리기로 했다. 이에 따라 ▲간장순살 ▲레드순살 ▲반반순살(간장+레드)은 기존 700g, 100% 국내산 닭다리살로 복원되며, ▲반반순살(레드+허니)은 기존 600g 구성으로 되돌린다.

또한, 소스를 텀블링(섞기) 방식으로 입히던 조리법도 기존 붓질 도포 방식으로 복귀한다. 이번 조치는 가맹점 운영 여건을 고려해 11월 20일부터 적용될 예정이다.

교촌에프앤비 관계자는 “중량과 원육 변경에 대한 고객의 질책을 겸허히 받아들인다”며 “앞으로 신제품과 리뉴얼 과정에서 소비자와 적극적으로 소통해 같은 일이 반복되지 않도록 하겠다”고 밝혔다.