아워홈-농식품부, ‘국산 콩 소비 활성화’ 맞손

급식 신메뉴·HMR 개발 추진…공동 캠페인도 전개

유통입력 :2026/03/04 09:40

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

아워홈이 농림축산식품부와 손잡고 국산 콩 소비 확대에 나선다.

아워홈은 4일 “국산 콩 소비 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다”고 밝혔다. 협약식은 서울 마곡 아워홈 본사에서 열렸으며 김태원 아워홈 대표이사와 전한영 농림축산식품부 대변인 등 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 국산 콩 소비 촉진과 홍보 협력을 통해 식량자급률을 높이고, 농업의 산업화 및 경쟁력 강화를 지원하는 것을 목표로 한다.

마곡 아워홈 본사에서 진행된 국산 콩 소비 활성화를 위한 업무협약식.(사진=아워홈)

아워홈은 단체급식·외식·식품 제조 역량을 활용해 국산 콩을 활용한 메뉴를 개발하고 전국 구내식당에 순차 도입할 계획이다. 국산 콩 기반 HMR(가정간편식) 신제품 개발과 출시도 추진한다.

관련기사

양측은 국산 콩 소비 확산을 위한 공동 캠페인도 함께 진행하기로 했다.

아워홈 관계자는 “국산 콩을 활용한 제품 개발과 캠페인을 통해 소비 확대에 실질적으로 기여하겠다”며 “우리 농산물의 산업적 가치 제고를 위해 협력을 이어가겠다”고 말했다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
아워홈 농식품부 국산콩 대두 농산물 국내산

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[속보] '패닉셀' 코스피·코스닥 8%대 폭락…동반 서킷브레이커

중동 전쟁, 클라우드까지 흔든다…현지 데이터센터 피해 확산

AI 네트워크?...삼성전자 "10년 전부터 준비됐다"

유가 급등 진화나선 트럼프 "호르무즈 유조선, 미 해군이 호송"

ZDNet Power Center