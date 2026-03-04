아워홈-농식품부, ‘국산 콩 소비 활성화’ 맞손

아워홈이 농림축산식품부와 손잡고 국산 콩 소비 확대에 나선다.
아워홈은 4일 “국산 콩 소비 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다”고 밝혔다. 협약식은 서울 마곡 아워홈 본사에서 열렸으며 김태원 아워홈 대표이사와 전한영 농림축산식품부 대변인 등 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 국산 콩 소비 촉진과 홍보 협력을 통해 식량자급률을 높이고, 농업의 산업화 및 경쟁력 강화를 지원하는 것을 목표로 한다.
아워홈은 단체급식·외식·식품 제조 역량을 활용해 국산 콩을 활용한 메뉴를 개발하고 전국 구내식당에 순차 도입할 계획이다. 국산 콩 기반 HMR(가정간편식) 신제품 개발과 출시도 추진한다.
관련기사
- 배민B마트, 국산 농축산물 최대 40% 할인2026.02.09
- 풀무원, ‘특등급 국산콩’ 제품 확대…프리미엄 두유·두부칩 출시2026.01.30
- 아워홈, 한국식품연구원과 맞손…식품안전 기술 고도화 나선다2026.01.21
- AI로 잔반 줄인다…누비랩-아워홈 MOU2026.01.16
양측은 국산 콩 소비 확산을 위한 공동 캠페인도 함께 진행하기로 했다.
아워홈 관계자는 “국산 콩을 활용한 제품 개발과 캠페인을 통해 소비 확대에 실질적으로 기여하겠다”며 “우리 농산물의 산업적 가치 제고를 위해 협력을 이어가겠다”고 말했다.