풀무원, ‘특등급 국산콩’ 제품 확대…프리미엄 두유·두부칩 출시

풀무원식품이 국산콩 중 최고 등급인 ‘특등급 국산콩’을 활용한 제품군을 늘린다. 풀무원은 ‘특등급 국산콩 두유’와 ‘특등급 국산콩 두부칩’(오리지널·감자) 2종을 출시했다고 30일 밝혔다.

이번 신제품은 지난해 선보인 ‘특등급 국산콩물’ 흥행을 잇는 후속 라인업이다. 풀무원은 특등급 국산콩물 누적 판매량이 12월 기준 100만병을 넘겼다고 밝혔다.

‘특등급 국산콩 두유’는 특등급 국산콩을 통째로 갈아 원액 두유 96.37%를 담았다고 설명했다. 콩즙·올리고당·천일염 3가지 원재료만 사용했고, 향료와 수크랄로스·아세설팜칼륨 등 감미료, 유화제, 거품 제거제는 넣지 않았다고 밝혔다. 제품은 190㎖×16입(2만3천980원) 구성으로 먼저 판매하며, 향후 용량을 확대할 계획이다.

회사의 국산콩 사용 제품군.(사진=풀무원)

‘특등급 국산콩 두부칩’은 특등급 국산콩 100%로 만든 순두부를 반죽에 넣고 오븐에 3번 구워낸 스낵이라고 소개했다. 합성향료를 넣지 않았고, 오리지널 기준 190㎉에 식이섬유도 함유했다고 밝혔다. 가격은 40g 2천980원이다.

풀무원은 2023년 여름부터 특등급 국산콩을 두부·콩나물에 적용했고, 지난해 콩물 제품 성공을 계기로 두유·스낵 등으로 활용 범위를 넓히는 전략을 세웠다고 설명했다. 윤명랑 풀무원식품 글로벌마케팅총괄본부장은 “좋은 원료를 활용한 제품군을 지속 확대하겠다”고 말했다.