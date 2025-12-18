오리온, ‘마라뿌린 치킨팝’ 출시...배그 연계 행사도

오리온이 마라 트렌드를 반영한 신제품 ‘마라뿌린 치킨팝’을 출시했다.

18일 회사에 따르면 마라뿌린 치킨팝은 한 손에 들고 먹기 쉬운 치킨팝에 마라 맛을 더한 제품이다. 치킨팝 특유의 바삭한 식감과 치킨 풍미에 마라 시럽과 시즈닝을 입히고, 건고추칩과 땅콩을 더해 얼얼한 매운맛과 고소한 맛을 함께 구현했다.

오리온은 마라가 10·20세대 사이에서 일상적으로 즐기는 맛으로 자리 잡은 점에 주목해, 간편하게 마라와 치킨 맛을 즐길 수 있도록 이번 제품을 기획했다.

마라뿌린 치킨팝. (사진=오리온)

출시를 기념해 크래프톤의 FPS 게임 배틀그라운드와 연계한 행사를 진행한다. 내년 1월 4일까지 성수동 ‘펍지 성수’ 방문객 1만명에게 마라뿌린 치킨팝을 웰컴 기프트로 증정한다. 또 펍지 성수 내 플레이아레나에서 배틀그라운드 경기 1위를 달성한 방문객 가운데 매일 선착순 5명에게 치킨팝 3종 세트를 제공한다.

치킨팝은 10대에게는 간편 간식, 20대에게는 술안주로 인기를 얻고 있는 제품이다. 오리온 관계자는 “치킨팝에 마라 특유의 얼얼함과 땅콩의 고소함을 더했다”며 “게임이나 영상 시청 등 다양한 상황에서 부담 없이 즐길 수 있는 과자가 될 것”이라고 말했다.