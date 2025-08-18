국내 식품업계 2분기 명암…내수는 수익성 악화·수출은 성장 견인

국내 식품업계가 2분기 실적에서 뚜렷한 명암을 드러냈다. 원재료 가격과 판관비 부담이라는 공통 리스크 속에서 해외와 내수 의존도의 차이가 성과를 갈랐다는 분석이다.

18일 식품업계에 따르면 이번 2분기 내수 위주의 기업들은 매출이 상승했음에도 불구하고 영업이익이 하락했으나, 수출 비중이 큰 기업들은 실적을 방어하는 데 성공했다.

내수 위주 기업, 판관비 부담에 수익성 악화

서울 시내 한 마트에 라면이 진열돼 있다.

대표적인 내수 중심 기업 오뚜기는 올해 상반기 매출 1조8천228억원으로 전년 동기 대비 4.6% 늘었지만, 영업이익은 1천26억원으로 23.9% 줄었다. 회사의 올해 2분기 국내 매출은 8천59억원, 해외 매출은 960억원 수준으로 내수 비중이 89.35%에 달한다.

내수 냉장·냉동식품과 수출 매출이 성장했으나 판관비와 원재료비 상승이 수익성을 깎았다고 회사는 설명했다. 오뚜기는 하반기 주력 제품 중심의 매출 확대와 생산 효율화를 통해 원가율 개선에 집중하고, 판촉은 효율 위주·투자는 선별 집행하여 수익성 중심의 운영을 강화할 계획이다.

농심 역시 매출은 늘었으나 영업이익은 전년 대비 8.1% 감소했다. 회사 관계자에 따르면 회사 매출 중 수출 비중은 40%, 내수는 60% 정도로 아직까지 국내 사업 의존도가 큰 상황이다.

회사 관계자는 “수출보다 내수 비중이 더 큰 구조라 경기 침체가 곧 이익 부진으로 이어진다”며 “북미 공장은 관세 부담으로 원가 압력이 커졌고, 내수 침체로 판촉 활동을 늘리다 보니 매출은 늘어도 이익은 줄 수밖에 없다”고 말했다.

해외 의존 기업, 수출로 실적 확대

반면 해외 매출 비중이 높은 기업들은 실적을 지켰다. 대표적으로 삼양식품은 2분기 매출 5천531억원, 영업이익 1천201억원으로 각각 30%, 34% 늘었다. 해외 매출은 4천402억원으로 33% 증가했다.

삼양식품의 이번 반기 매출은 총 1조821억원을 기록했고, 이 중 해외 수출 매출은 8천641억원으로 전체의 약 79.9%를 차지했다.

일본 현지에서 판매 중인 삼양 불닭볶음면

오리온 역시 상반기 매출 1조5천789억원, 영업이익 2천528억원을 기록하며 전년 대비 각각 7.6%, 2.4% 증가했다. 이 중 국내 법인 매출은 5천737억원으로 전체의 약 36% 수준을 기록했고, 중국 법인이 6천330억원(40%), 베트남 법인 2천309억원(15%), 러시아 법인 1천480억원(9%) 등 해외 매출이 전체의 약 64%를 차지했다.

업계에서는 내수 중심 기업일수록 판관비와 원가 부담이 수익성에 직접적인 타격을 받는다고 본다. 해외 매출 비중이 큰 경우 수출 성장으로 비용 부담을 일부 상쇄할 수 있으나, 그만큼 관세·환율 등 대외 변수에 취약하다는 점도 지적된다.

한 식품업계 관계자는 “원재료 가격과 비용 부담이 여전히 높아 하반기에도 실적 방어가 쉽지 않을 것”이라며 “비용 구조 관리 능력이 성과를 좌우할 것”이라고 내다봤다.