우버 택시, ‘쿨링패스’ 행사 진행…최대 3만원 택시비 혜택

선착순 3만 명 대상으로 9월 14일까지 진행

중기/스타트업입력 :2025/08/18 10:42

류승현 기자

우버 택시는 더위 속에서도 시원하고 안전한 이동을 지원하는 쿨링패스 행사를 시작한다고 18일 밝혔다. 

이번 행사는 일상에 지친 이용자들이 우버 택시를 타고 야외 활동을 즐길 수 있도록 기획된 ‘놀러가자(GOAP: Go Out And Play)’ 캠페인의 일환이다.

우버 앱에서 프로모션 코드 ‘쿨링패스’를 입력하면 선착순 3만 명에게 최대 3만원의 탑승 혜택이 제공된다. 행사는 다음 달 14일까지 진행되며 코드가 소진되면 조기 종료된다.

(사진=우버)

우버 택시 관계자는 “무더운 날씨에 외출을 망설이는 이용자들의 부담을 줄이기 위해 마련한 행사”라며 “앞으로도 날씨나 장소에 구애받지 않고 바깥 활동을 즐길 수 있도록 실용적인 혜택을 확대해 나가겠다”고 말했다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
