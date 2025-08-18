BBQ ‘집단치성 콘테스트’ 일주일 만에 10만 건 참여

제너시스BBQ그룹은 창립 30주년을 맞아 진행 중인 고객 참여형 이벤트 ‘집단치성 콘테스트’가 시작 일주일 만에 10만 건 이상의 응모를 기록했다고 18일 밝혔다다.

지난 11일 시작한 이번 콘테스트는 고객이 직접 신메뉴 이름을 제안하고 온라인 투표로 수상작을 선정하는 방식이다. BBQ는 고객 아이디어를 신메뉴에 반영해 브랜드와 소비자가 함께 만드는 메뉴를 완성하겠다는 취지로 기획했다.

최종 선정된 ‘치명상’ 수상자에게는 상금 1천만원과 함께 1년간 신메뉴 치킨을 제공하는 ‘치킨연금’ 혜택이 주어진다. 인기투표 1위 ‘존재감최상’에는 상금 200만원, ‘상상그이상’에는 100만원이 수여된다.

이외에도 투표 참여자 50명과 인기 순위 상위 50명에게 황금올리브치킨 총 100마리가 증정된다.

(사진=제너시스BBQ)

이번 이벤트는 단순한 경품 제공을 넘어 고객이 직접 메뉴명을 짓는 과정과 치킨연금이라는 이색 혜택이 결합되며 열기를 높이고 있다. BBQ 공식 인스타그램과 온라인 커뮤니티에서는 9월 출시 예정 신메뉴를 둘러싼 다양한 추측과 아이디어 공유도 활발하다.

관련기사

‘집단치성 콘테스트’는 오는 24일까지 BBQ 앱과 인스타그램을 통해 참여할 수 있으며, 최종 수상작은 9월 신메뉴 출시와 함께 공개될 예정이다.

BBQ 관계자는 “창립 30주년을 기념해 고객과 함께 특별한 경험을 만들고자 기획한 콘테스트가 큰 호응을 얻고 있다”며 “더 많은 고객이 참여해 창의적인 아이디어가 나오기를 기대한다”고 말했다.