BBQ, 신메뉴 이름 짓는 ‘집단치성 콘테스트’ 개최

제너시스BBQ그룹(회장 윤홍근)이 창립 30주년을 맞아 고객 참여형 이벤트 ‘BBQ 집단치성 콘테스트’를 연다.

‘집단치성’은 ‘집단지성’에 치킨의 ‘치’를 더한 말로, 소비자 아이디어로 신메뉴 이름을 정하는 방식이다. 11일부터 24일까지 BBQ 앱과 공식 인스타그램 이벤트 페이지에서 2~10자 이내 메뉴명을 제안하면 된다.

공모작은 온라인 투표를 통해 당첨자를 선정한다. 최종 우승자인 ‘치명상’ 수상자에게는 상금 1천만원과 매달 4번 1년간 신메뉴를 제공하는 ‘치킨연금’이 주어진다.

(사진=제너시스BBQ)

인기투표 1위 ‘존재감최상’에게는 200만원, 재치 있는 아이디어상 ‘상상그이상’에는 100만원이 수여된다. 투표 참여자 중 50명과 인기 순위 톱50에게는 ‘황금올리브치킨 1마리’가 증정된다.

BBQ 관계자는 “30년간 성원해준 고객들에게 보답하고자 기획했다”며 “앞으로도 고객이 함께 즐기고 참여할 수 있는 다양한 이벤트를 이어가겠다”고 말했다.