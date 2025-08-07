BBQ, '닭익는 마을' 새단장…전통 닭요리 한상으로 재도전

제너시스BBQ 그룹이 자사의 정통 닭요리 전문 브랜드 ‘닭익는 마을’을 새단장했다.

1999년 첫선을 보인 닭익는 마을은 숯불구이, 닭볶음탕, 닭갈비 등 한국식 닭요리를 중심으로 운영돼온 브랜드다. 이번 새단장을 통해 BBQ는 브랜드 아이덴티티를 명확히 하고, 전통에 현대적 감각을 더한 공간 구성과 메뉴 구성을 함께 강화했다.

대표 메뉴로는 ▲닭한마리 숯불구이 ▲춘천식 닭갈비 ▲압력솥 닭볶음탕 ▲들깨와 깻잎을 넣은 닭한마리 전골 ▲녹두 삼계탕 ▲닭곰탕 ▲닭개장 ▲마라핫 닭무침 등 총 16종의 요리가 준비됐다. 고객들이 정갈하면서도 든든한 한 끼 식사를 즐길 수 있도록 구성됐다는 설명이다.

닭익는 마을 매장 전경(사진=제너시스BBQ)

특히, 이번에 재오픈한 잠실점은 서울 방이동 먹자골목 초입에 위치해 있다. 매장 규모는 198.3㎡(약 60평), 좌석 수는 84석으로, 가족 단위 외식 수요부터 소규모 회식까지 소화할 수 있는 독립 룸도 마련됐다.

BBQ 관계자는 “닭익는 마을은 오랜 전통과 깊은 맛을 바탕으로 한 상 가득 따뜻한 정을 나누는 외식 문화의 가치를 담고 있다”며 “고객이 더 사랑할 수 있는 브랜드로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.