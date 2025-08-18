도드람한돈, 돼지고기 브랜드 최초 상기도 5년 연속 1위

도드람한돈이 국내 돼지고기 브랜드 인식 조사에서 최초 상기도 부문 5년 연속 1위를 차지했다고 18일 밝혔다.

이번 조사는 도드람한돈이 외부 조사 기관에 의뢰해 전국 25세~59세 남녀 2천200명을 대상으로 진행했다.

브랜드 관여도가 높은 30~50대 여성 1천명을 기준으로 도드람한돈은 최선호 브랜드(44.5%), 보조인지도(87.3%), 주구입 브랜드(44.7%)에서 10년 연속 1위를 기록했다.

돼지고기 브랜드 소비자 조사 결과.(사진=도드람)

소비자 구매 행태 조사에서는 돼지고기 구매처로 대형마트(45.9%)가 가장 많았으며, 정육점·전문 매장(25.7%), 중소형마트(14.2%), 온라인(13.2%) 순으로 나타났다. 프리미엄 돼지고기의 기준으로는 품종 차별화(22%), 무항생제(21.9%), 맛 차별화(17.7%) 등이 꼽혔다.

도드람한돈은 프리미엄 브랜드 ‘더 짙은(THE짙은)’을 통해 YBD(요크셔·버크셔·듀록) 교잡 품종을 도입, 차별화된 맛과 육질을 강조하고 있다. 또 1~2인 가구 확대에 맞춰 소포장 제품 수요에도 대응 중이다. ‘캔돈’은 출시 1년 만에 5만5천여 개가 판매되며 시장 반응을 얻고 있다.

박광욱 도드람한돈 조합장은 “소비자 인식과 실제 구매 경험을 모두 반영한 조사에서 1위를 이어간 점은 의미가 크다”며 “앞으로도 소비자 중심의 제품 전략을 통해 한돈 시장 리딩 브랜드로서 책임을 다하겠다”고 말했다.