채널차이나, 18일 ‘사조영웅전: 화산논검’ 첫방송

채널차이나가 무협 문학의 거장 김용의 대표작이자 ‘사조삼부곡’의 서막을 여는 대서사 드라마 ‘사조영웅전: 화산논검’을 18일 첫 방송한다.

중국 현지 방영 직후 채널차이나에서 국내 시청자들에게 발 빠르게 선보이는 이 작품은 강호를 뒤흔든 전설의 비급서 ‘구음진경’을 둘러싼 운명과 대결을 네 편의 옴니버스 시리즈다.

‘사조영웅전: 화산논검’은 앞서 방영된 ‘사조영웅전 2024’의 프리퀄로 구음진경, 동사서독, 남제북개, 오절쟁봉으로 이어지는 30부작의 장대한 연대기를 담았다. 각 에피소드는 ‘오절’이라 불린 무림 최고 고수들의 신념과 무공, 그들을 둘러싼 강호의 균열을 중심으로 펼쳐진다.

몽골 초원과 황하 일대에서 대규모 로케이션 촬영을 통해 원작이 지닌 강호의 기운과 대륙의 스케일을 화면에 담아낸 점이 눈길을 끄는 부분이다. 또한 세밀한 고증을 바탕으로 한 세트와 소품, 전통 무기 제작은 물론, 현대적인 무협 액션 연출과 실감 나는 특수효과로 장대한 전투 장면을 구현하며 완성도를 높였다.

박영훈 채널차이나 방송본부장은 “한 편의 단순한 무협 드라마가 아닌, 강호라는 거대한 세계관을 시대별, 인물별로 나누어 입체적으로 조명하는 유니버스형 프로젝트”라며 “각 시리즈가 하나의 독립된 이야기이면서도, 서로 긴밀히 연결되어 거대한 연대기를 완성하는 방식으로 기획됐다”고 말했다.