CJ프레시웨이, ‘맛남상생’으로 2천700톤 지역 농산물 유통

180개 급식장 참여…셰프·맛집 협업 메뉴 20여 종 개발

유통입력 :2025/08/18 09:47

류승현 기자

CJ프레시웨이가 지역 농가와 손잡고 국산 농산물 판로 확대에 나섰다. 회사는 ‘맛남상생’ 캠페인을 통해 지난해 7월부터 지난달까지 약 2천700톤의 농산물을 전국 180개 급식장에 공급했다고 18일 밝혔다.

맛남상생은 지역 농산물을 활용해 급식장·휴게소 등 푸드서비스 현장에서 메뉴로 제공하는 상생 프로젝트다. 충남 서산 감자·양파, 부여 수박, 청양 버섯, 제주의 월동 양배추·무·당근 등이 활용돼 수박막국수, 감자밥, 꺼먹지 맥적구이 등 20여 종의 메뉴가 개발됐다.

강원특별자치도와는 로컬마켓 ‘강원푸드마켓’을 연계해 일부 사업장에서 직거래 장터 ‘강원상생팝업’을 운영했다. 40여 종의 특산물을 합리적 가격에 선보여 소비자 호응을 얻었다.

강원상생마켓 현장.(사진=CJ프레시웨이)

CJ프레시웨이는 급식장을 홍보 채널로 활용해 산지 소개와 메뉴 개발 배경을 전달하는 한편, 소비자가 국산 농산물의 가치를 체감할 수 있도록 이벤트를 진행했다. 이를 통해 농가는 안정적인 판로를 확보하고, 소비자는 차별화된 메뉴를 경험할 수 있었다는 설명이다.

CJ프레시웨이 관계자는 “맛남상생 캠페인은 생산자와 소비자가 가치를 공유하는 양방향 상생 활동”이라며 “푸드서비스와 지자체 협업 모델을 고도화해 지역경제 활성화와 건강한 먹거리 확산에 힘쓰겠다”고 말했다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
