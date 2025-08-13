CJ프레시웨이-푸드윈 MOU…年 50억 식자재 공급 계약

CJ프레시웨이가 이동급식 전문기업 푸드윈과 손잡고 시장 선진화에 나선다.

CJ프레시웨이는 지난 11일 푸드윈과 업무협약(MOU)을 체결하고 연간 약 50억원 규모의 식자재를 공급하기로 했다고 13일 밝혔다. 이번 협력으로 전처리 식자재, 반·완조리 식품 등 이동급식 맞춤형 상품을 제공하며, 공동 솔루션 개발에도 나선다.

푸드윈은 HACCP 인증을 획득했으며, 하루 최대 4만 식을 공급하는 기업이다. 학교·학원·기업뿐 아니라 군부대에도 이동급식을 제공하고 있다. CJ프레시웨이는 아동 보육시설, 산업체, 노인 복지시설 등에서 쌓은 급식 운영 경험을 솔루션 개발에 활용할 계획이다.

관련기사

MOU 체결 기념사진.(사진=CJ프레시웨이)

푸드윈 관계자는 “CJ프레시웨이와의 협력으로 축적된 경험과 노하우를 공유해 성공 사례를 만들어가겠다”고 밝혔다.

김재용 CJ프레시웨이 급식사업담당은 “상품·물류 역량을 점검하고 생애주기별 고객 맞춤형 이동급식 솔루션을 통해 비즈니스 모델을 고도화하겠다”고 말했다.