"원하는 만큼 가득”…이마트, 2월 ‘고래잇 페스타’ 개최

이마트가 오는 29일부터 다음 달 4일까지 고래잇 페스타를 열고 먹거리부터 가구, 가전 등을 아우르는 생활밀착형 초특가 혜택을 선보인다고 27일 밝혔다.

먼저 오는 29일부터 다음 달 1일까지 과자·만감류 ‘골라담기’ 행사가 진행된다.

‘과자 무한 골라담기’는 2만5천원으로 과자를 원하는 만큼 가져갈 수 있는 행사다. 지정된 2개의 박스를 활용해 개수 제한 없이 담을 수 있는 만큼 50% 이상 할인 혜택을 받을 수 있다. 이번 행사를 위해 맛동산, 허니버터칩, 오사쯔 등 해태제과의 인기 스낵류 10종을 평소 2주 판매량을 웃도는 약 300만봉 규모로 준비했다.

과자 무한 골라담기. (제공=이마트)

‘만감류 7개 골라담기’는 천혜향, 레드향, 황금향 중 7개를 골라 9천800원에 구매할 수 있다. 평시 대비 5배 이상 늘린 400톤 규모의 물량을 준비했으며, 현재 판매가 기준으로 최대 반값에 구매할 수 있다.

이번 고래잇 페스타에는 신학기, 명절 수요를 겨냥한 가구와 가전 혜택도 강화했다.

대표 상품인 ‘데코라인 플랜 침대세트(슈퍼싱글)’는 침대, 매트리스, 수납장, LED 조명 등이 포함된 세트 구성으로 19만9천원에 이마트 단독 판매한다.

학습용 디지털 가전 혜택도 강화했다. 이마트 에이스토어에서는 ‘에브리유니즈’ 앱으로 고등학생, 대학생 인증 시, ‘맥북 에어 M4’, ‘아이패드 에어 M3’ 등 애플 인기상품에 최대 20% 학생할인 혜택을 제공한다.

설 명절 선물 수요가 많은 건강·생활 가전 등 ‘효도 가전’ 상품도 특가로 준비했다.

세라잼, 바디프랜드, 코지마 등 안마의자는 행사카드 전액 결제 시, 최대 120만원 할인혜택을 제공한다. '카프 포켓 초미니 마사지건', '어게인 무선 목어깨 마사지기'는 1만9천900원 특가에 선보이고, '오아 멀티마사지건', '모아온 맥반석 황토 온열 찜질기' 등 인기 안마기, 찜질기 상품도 최대 20% 할인한다.

‘일렉트로맨 안드로이드 TV’, ‘쿠쿠 2L 음식물 처리기’, ‘테팔 무선청소기 엑스퍼트 7.60’ 등 인기 가전 상품도 행사카드 전액 결제 시 할인가에 제공한다.

캠핑 시즌을 앞두고, 카즈미, 락앤락, 튜맨 등 인기 브랜드의 캠핑 이월 상품도 최대 60% 초특가에 선보인다.

이마트는 행사 기간 중 2회 방문해 각 10만원 이상 구매 시 e머니 최대 1만5천점을 제공하며, 스탬프 5개를 모으면 ‘고래잇 한복 키링’을 선착순 증정한다.

SSG닷컴 이마트몰에서도 같은 기간 신선·가공식품 등 대부분의 상품을 동일한 혜택가로 선보이며, 노브랜드 전문점에서도 고래잇 페스타 행사를 진행한다.

정양오 이마트 전략마케팅본부장은 “설 명절, 신학기 시즌 등을 앞두고 먹거리부터 가구, 가전 등 생활 전반의 부담을 낮출 수 있는 상품과 혜택을 준비했다”며 “골라담기 행사 등 체험형 요소를 더한 만큼 고래잇 페스타를 통해 많은 고객들이 혜택과 재미 모두 즐길 수 있길 기대한다”고 말했다.