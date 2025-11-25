"삼겹살·조개가 반값"…이마트, 창립 32주년 ‘고래잇 페스타’ 개최

이마트가 창립 32주년을 맞아 오는 27일부터 다음 달 10일까지 ‘고래잇 페스타’를 연다고 25일 밝혔다.

우선 오는 27일부터 다음 달 1일까지 반값 삼겹살부터 조개, 딸기 등 인기 품목을 초특가에 판매한다.

국내산 삼겹살은 200톤 규모를 확보했으며 행사카드로 전액 결제 시, 반값에 판매한다. SSG닷컴에서는 27~28일 2일 간 구매할 수 있다.

이마트 창립 32주년 기념 '고래잇 페스타' 포스터 (제공=이마트)

겨울 제철 조개도 약 100톤 물량을 반값에 판매한다. 신세계포인트 적립 시, ‘남해안 생굴(250g)’은 6천980원, ‘꼬막(1kg)’은 6천990원, ‘바지락(1kg)’는 7천990원, ‘홍가리비(1.5kg)’는 9천990원에 선보인다. 딸기는 다음 달 3일까지 시세보다 30% 이상 저렴한 9천984원에 판매한다.

가공식품도 할인에 나선다. 농심의 글로벌 공략 신제품 ‘신라면 김치볶음면(4개입)’은 4천880원에 이마트 단독 판매한다. 켈로그 인기 시리얼 10종과 대상 종가김치, CJ 비비고 김치 15종 등은 2개 이상 구매 시, 50% 할인 혜택을 제공한다.

이마트 창립 32주년 기념으로 해외 유명 와이너리와 협업해 한정수량 제작한 리미티드 와인도 선보인다. ‘1865 리미티드 셀렉션 아티잔 까버네소비뇽’은 21% 할인된 2만9천800원, ‘까테나 자파타 32주년 에디션(말벡/샤도네이)’는 33% 할인된 2만4천800원에 선보인다.

인기 디지털 기기도 할인한다. 다음 달 1일부터 이마트앱을 통해 24인치 스마트 디스플레이 ‘Great 포터블 스크린’을 전용 가방 무료 혜택을 포함한 49만9천원에 사전 예약 판매한다.

이마트 에이스토어에서는 다음 달 10일까지 아이폰 17 시리즈와 아이폰 에어 전 품목을 행사카드로 전액 결제 시, 최대 18개월 무이자 혜택과 함께 7만5천원 상당의 정품 케이스를 100원에 판매한다.

이마트는 ‘고래잇 메이커스 콘테스트’와 ‘e머니 증정 이벤트’ 등 고객 참여형 이벤트도 함께 진행한다.

이 밖에도 이마트는 다음 달 2일부터 10일까지 새로운 상품과 차별화된 혜택으로 무장한 창립기념 ‘고래잇 페스타’의 두번째 할인 릴레이를 이어간다.

기간 별로 다양한 신선식품부터 대형가전까지 초특가에 선보인다. 한우 등심, 냉장 찜갈비, 황제전복, 햇부사 보조개 사과 등 신세계포인트 적립 시, 반값 판매할 계획이다. 대형 가전도 구매 금액에 따라 최대 80만원의 상품권 추가 증정 이벤트로 진행해 더욱 알뜰한 쇼핑이 가능하다.

정양오 이마트 전략마케팅본부장은 “지난 32년 동안 이마트를 이용해주신 고객 여러분의 성원에 보답하고자 이번 ‘고래잇 페스타’에 역대급 규모의 혜택을 담았다”고 말했다.