BYD, 차세대 LFP 배터리 출시 임박…후발주자 韓 부담↑

리튬인산철(LFP) 배터리 전기차가 주력인 중국 기업 BYD가 차세대 배터리 공개를 앞뒀다. 후발주자인 우리나라 기업들로선 보다 경쟁력 있는 제품을 선보여야 한다는 부담이 가중될 것으로 보인다.

중국 매체 카뉴스차이나는 오토홈을 인용해 BYD가 오는 5일 자체 행사에서 2세대 블레이드 배터리를 공개할 것이라고 지난 27일 보도했다.

BYD에 따르면 2세대 블레이드 배터리는 1세대 배터리의 에너지 밀도 kg당 140~150Wh보다 성능이 개선됐다. 롱 타입 배터리 기준 kg당 210Wh 수준의 에너지 밀도를 달성한 것으로 알려졌다. 이는 LFP 배터리 기준 최대 수준 성능으로 평가된다.

여기에 배터리 비용은 15% 낮추고, 충방전 횟수는 3천회를 지원할 것으로 전망된다. 주행거리로는 최대 120만km를 지원하는 셈이다.

블레이드 배터리(출처=BYD)

BYD는 2세대 블레이드 배터리 탑재 모델이 중국 경량 차량 테스트 주기(CLTC) 기준 최대 주행거리 1000km를 달성할 것이라고 밝힌 바 있다.

최근 LFP 배터리 시장에 진입했거나, 진입을 앞둔 우리나라 기업 입장에선 부담이 커질 전망이다.

우리나라 기업들은 에너지 밀도가 강점인 삼원계 배터리 위주로 기술 개발과 사업을 추진해왔다. 그러나 최근 수 년 동안 전기차, 에너지저장장치(ESS) 등 주요 시장에서 '가성비' 성격을 지닌 LFP 배터리가 주류로 자리잡으면서 이 시장을 외면하기 어렵게 됐다.

이에 기업들은 중국 산업의 강점인 가격경쟁력 대신, 기술력을 더해 에너지 밀도를 비롯한 성능 우위를 확보하는 전략을 추진하고 있다.

그러나 글로벌 전기차 시장에서 점유율이 상당한 BYD가 가격을 낮추면서도 성능이 개선된 LFP 배터리를 출시함에 따라, 전기차 업계에서 요구하는 LFP 배터리의 가격 및 성능 허들도 보다 높아질 것으로 예상된다.