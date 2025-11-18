BYD, 브랜드관에 ‘특허장 벽’ 세운 이유…"기술 혁신이 DNA"

[정저우, 선전(중국)=김윤희 기자] ‘기술은 왕이고 이노베이션은 근본이다.’

중국 정저우에 위치한 BYD 디스페이스 공간 중 ‘특허장 벽’에 새겨진 문구다.

지난 12일 찾아간 BYD 디스페이스 3층에는 BYD가 세계 각국에서 획득한 특허장들이 가득했다. 회사가 보유한 특허장 총 4만3천개 중 일부만 전시된 것으로, 모든 특허장을 전시하면 축구장 3곳을 다 채울 정도라는 설명이다.

BYD 디스페이스 내 특허장 벽

BYD는 중국 자동차 기업 중에선 최초로 총 2억 위안(약 410억원)을 투입해 브랜드 전시관인 BYD 디스페이스를 지난해 10월 마련했다. BYD 디스페이스는 총 4층 규모 1만5천제곱미터 면적으로, BYD의 친환경차 기술 개발과 브랜드 기획 과정을 소개하는 공간들로 구성됐다. 현재는 일 1천명 가량이 디스페이스에 방문하고 있다.

기술 혁신과 품질 고도화에 대한 집념을 보여주는 것이 BYD 디스페이스 설립 목표 중 하나다. 특허장 벽은 이런 취지에 부합하는 공간으로 기획됐다.

BYD 디스페이스 내 자동차 품질 검증 테스트 22종 소개 공간

특허장 벽은 전날 방문한 BYD 선전 본사에도 설치돼 있을 만큼 회사를 소개할 때 핵심 요소였다.

BYD는 다수의 특허를 확보하는 등 기술 경쟁력을 갖추게 된 데에는 연구개발(R&D) 인력을 업계 최대 수준인 12만명 이상으로 확보한 점이 주효했다고 밝혔다. R&D 투자액도 지난해 기준 약 74억6천만 달러(약 10조 8천600억원)로 전년 동기 대비 36% 증가했다. 누적 R&D 투자액은 248억 달러(약 36조원)다.

BYD 관계자는 “지난해에 자동차 누적 생산 대수 1천만대를 돌파했는데 첫 500만대를 달성하는 데에는 15년이 걸렸지만, 추가 500만대를 달성하기까지 15개월밖에 걸리지 않았다”며 “기술 혁신이 곧 BYD의 DNA이며, 장인정신을 중시하는 회사 문화가 이런 성과에 기여했다”고 밝혔다.

선전 본사에선 이런 성과를 존중하듯, 회사에 근무한 주요 엔지니어 한 명 한 명을 소개하는 ‘명예의 전당’도 마련돼 있었다.

BYD 선전 본사 내 엔지니어 명예의 전당 전시관

류쉐량 BYD 아시아태평양 자동차 영업사업부 총경리는 선전 본사에서 기자들과 만나 “중국에서 좋은 기술을 많이 개발해 한국 소비자에게도 전하고 싶다”고 말했다.

류쉐량 BYD 아시아태평양 자동차 영업사업부 총경리

이날 BYD는 회사 주력인 리튬인산철(LFP) 전기차 배터리 ‘블레이드 배터리’와 니켈코발트망간(NCM) 배터리 간 안전성 비교 실험도 시연했다.

NCM 배터리 관통 실험

BYD 블레이드 배터리 관통 실험

밀폐된 공간에서 각각의 배터리에 송곳으로 구멍을 뚫자, NCM 배터리는 즉각 폭발하며 섭씨 600도 수준의 고열을 일으켰다. 반면 블레이드 배터리는 별다른 반응을 나타내지 않았다. BYD 관계자는 “LFP 배터리를 사용하는 이유”라고 첨언했다.