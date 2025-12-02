中, LFP 덤핑 금지한다는데…K배터리 수혜 받나

배터리 업계 가격 경쟁을 주도해온 중국 내에서 저가 경쟁을 지양하자는 움직임이 감지되면서, 우리나라 배터리 업계가 반사이익을 누릴지 주목된다. 특히 ‘가성비’로 중국 기업들이 시장을 크게 점유한 리튬인산철(LFP) 배터리에 대해서도 이같은 움직임이 나타나고 있다.

2일 업계에 따르면 최근 중국 화학물리전원산업협회는 ‘중국 LFP 원가 지수 참조 및 산업 발전 규제에 관한 통지’를 공개할 계획이라고 발표했다. 업계 평균 원가를 월별로 산출하고, 여기서 일정 수준을 넘어선 저가를 책정하는 기업에게 덤핑 지양을 권고하겠다는 것이다. 평균 원가는 기업들로부터 제출받은 생산능력과 생산량, 재고 등 정보로 정확도를 갖출 방침이다.

업계에선 중국산 LFP 배터리 평균 가격을 kWh당 50달러 내외로 보고 있다. 리튬이온배터리 평균 가격은 kWh당 115달러 가량이라 격차가 크다.

리튬 배터리 이미지 (사진=픽사베이)

중국 정부도 배터리 업계 과열 경쟁을 해소해야 한다는 입장을 내놓은 상황이다.

리러청 중국 공업정보화부(MIIT) 장관은 지난달 28일 배터리 업계인들이 참가한 심포지엄에서 배터리와 에너지저장장치(ESS) 산업 내 불합리한 경쟁을 해결하기 위한 조치를 가속화하겠다고 밝혔다. 생산능력 모니터링, 조기 경보 및 규제 감독 강화를 대응책으로 언급했다. 기업들이 합리적으로 생산 계획을 수립하고, 체계적으로 해외 진출을 추진하도록 유도해 지속 가능한 업계 발전을 꾀해야 한다고도 덧붙였다.

그 동안 중국 정부가 태양광 패널, 전기차 등을 공급 과잉 산업으로 지목하고 과도한 저가 경쟁을 막는 정책을 추진해왔는데, 배터리도 향후 유사한 정책이 추진될 가능성이 커진 것이다.

중국과 경쟁하며 원가 절감 부담에 시달려온 우리나라 배터리 업계로선 호재로 인식된다. 정책에 따라 중국 주력 제품인 LFP 배터리 가격이 일정 부분 정상화될 것으로 기대되기 때문이다.

세계 최대 배터리 기업인 중국 CATL

실제 중국 정부는 내년 전기차 구매세를 절반만 감면해주는 등 정책 지원을 줄인다. 저가 경쟁 완화 차원에서 업계를 압박해 하청업체에 대한 대금 지급 기한을 60일 내로 단축하도록 조치하기도 했다. 태양광 산업의 공급 과잉 문제를 해결하기 위해 구조조정도 추진 중이다.

관련기사

국내 배터리 업계 관계자는 “가이드 성격에 그치더라도 정부 차원에서 덤핑을 문제삼게 되면 기업들로선 신경을 쓸 수 밖에 없다”며 “중국 특성상 이런 정부 가이드가 업계에 미치는 영향력은 보다 상당할 것”이라고 전망했다.

업계 또 다른 관계자는 “중국 내에서 배터리 덤핑 문제가 논의 테이블에 오른 것은 고무적”이라면서도 “그러나 내수 시장 외 중국 기업의 해외 법인에 대해서도 영향을 받게 될지는 확신하기 어렵다”고 분석했다.