가성비 LFP 양극재 질주…중국계, 상위권 ‘싹쓸이’

글로벌 양극재 시장에서 리튬인산철(LFP) 비중이 급증하고 있다. LFP 상위 4개사는 모두 중국계가 차지했으며, 삼원계에서는 롱바이·LG화학이 선두를 유지했다.

11일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1~9월 전 세계 전기차(EV·PHEV·HEV)에 투입된 양극재 총 적재량은 178만6천톤(t)로 집계됐다. 전년 동기 대비 38.8% 증가한 수치다. 중국을 제외한 시장만 보면 64만8천톤으로 31.9% 늘며 견조한 흐름을 보였다.

양극재는 리튬이온배터리 용량과 출력에 직결되는 핵심 소재로, 전기차 주행거리와 성능을 좌우한다. 현재 시장은 삼원계와 LFP가 각자의 강점과 경제성을 바탕으로 양분하는 구도며, 글로벌 수요가 다변화되면서 두 축의 입지는 공고해지는 양상이다.

양극재 시장 추이 (표=SNE리서치)

종류별로 보면 삼원계 양극재 적재량은 72만7천톤으로 전년 동기 대비 15.3% 증가했다. 업체별 순위는 롱바이와 LG화학이 각각 1위와 2위를 유지했다. 엘앤에프(6만3천톤), 에코프로(4만7천톤), 포스코(3만7천톤) 등도 상위권에 포진하며 한국계 공급사 입지를 지켰다. 다만 전반적으로는 중국계 기업의 약진이 두드러진다. 리샤인, 샨샨, 이스프링 등 주요 업체가 순위를 다투고 있으며, 내수 기반 수요·원가 경쟁력·대규모 증설을 무기로 글로벌 점유율을 꾸준히 확대하고 있다.

같은 기간 LFP는 105만9천톤으로 전년 동기 대비 61.4% 급증했다. 성장 속도만 놓고 보면 삼원계를 크게 앞선다. 전체 양극재 적재량에서 LFP 비중도 무게 기준 약 59%까지 높아지며 영향력이 확대됐다. 이는 중국 내 보급형 전기차 확대, 높은 가격 경쟁력에 따른 LFP 선호 심화, 글로벌 완성차의 채택 확대가 복합적으로 작용한 결과다. 공급사별로는 후난위넝(24만6천톤)과 완룬(17만2천톤)이 각각 1·2위를 차지했고, 다이아노닉스(13만1천톤)과 로팔(11만2천톤)도 물량을 늘리며 3·4위에 올랐다. 상위권이 모두 중국계라는 점은 LFP 양극재 시장이 사실상 중국 독점 구조임을 방증한다.

SNE리서치는 LFP 고성장은 중국 소재 기업의 글로벌 지배력 강화로 이어지며, 배터리 소재 공급망의 중국 의존도를 더욱 고착시키는 흐름을 만들고 있다고 진단하며, 올해 양극재 시장은 LFP 급성장과 삼원계의 기술 고도화가 병행되는 전환 국면에 들어섰다고 평가했다.

BYD 자체개발한 LFP 기반 블레이드 배터리(사진=BYD)

1~9월 기준 LFP가 전체의 약 60%를 차지하며 주도권을 넓혔지만, 고성능 전기차 중심으로는 하이니켈계 수요가 여전히 견조하다. 10월 이후 도요타·스미토모의 전고체 배터리용 양극재 공동 개발, BASF 반고체형 양극재 공급 등은 차세대 기술 전환의 방향성을 보여준다는 것이 SNE리서치의 분석이다.

한편 중국의 배터리 소재 수출 규제 유예는 단기 안정 요인이나, 재도입 시 글로벌 공급망 불확실성을 재점화할 가능성이 크다고 내다봤다. 향후 경쟁의 초점은 단순 증설이 아니라 고에너지밀도·고안정성 소재 기술 확보와 지역별 밸류체인 자립으로 이동할 전망이다.