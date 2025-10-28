에코프로, '고전압 미드니켈' 양극재 2027년 양산

에코프로가 고전압 단결정 기술을 적용한 미드니켈 양극재 기술 검증을 최근 마치고 양산 준비에 들어갔다.

에코프로는 고전압 미드니켈(HVM) 양극재 생산라인 구축에 나섰다고 28일 밝혔다. 에코프로는 글로벌 자동차 OEM 및 배터리셀 업체들과 HVM 공급 협의를 진행 중이며 2027년 본격 양산을 위해 라인 개조에 착수했다.

미드니켈 양극재는 고용량 전기차 배터리에 쓰이는 하이니켈(니켈 함량 90% 이상)과 달리 니켈 함량이 60% 수준이다. 주요 원료인 니켈의 원가 비중이 70% 안팎으로, 니켈 함량을 낮추면 양극재 가격을 인하할 수 있다.

에코프로는 앞서 투자한 인도네시아 니켈 제련소에서 양질의 니켈을 저렴하게 확보할 수 있어 미드니켈의 가격 경쟁력을 한층 제고할 전망이다.

에코프로가 투자한 인도네시아 제련소의 모습

에코프로는 인니 술라웨시섬 IMIP 산업단지 내 4개 제련소에 약 7천억원을 투자했다. 이어 인근 IGIP 산업단지에서도 약 6만6천톤 규모의 니켈 중간재료를 확보하기 위한 2단계 투자 계획을 수립 중이다.

에코프로가 개발한 HVM은 단결정으로 고전압 성능을 확보하고 수명과 안전성을 개선했다. 기존 미드니켈 배터리의 약점으로 지적되던 저온 성능까지 크게 개선해 혹한 환경에서도 안정적인 성능을 발휘할 것으로 기대된다.

하이니켈 양극재로 사업을 확대해온 에코프로는 HVM을 활용해 중저가 모델에서도 시장을 확대한다는 전략이다. 생산 기지를 우선 포항에 구축하고, 향후 헝가리 양극재 라인에도 적용해 유럽 OEM을 적극 공략한다는 계획이다.

헝가리 공장은 총 면적 44만㎡ 부지에 3개 라인 기준 연 5만4천톤 생산능력(CAPA)를 갖췄다. 시장이 확대되면 비슷한 규모 3개 라인을 추가 건설할 계획이다.

공보현 에코프로비엠 개발담당 상무는 “자체 개발한 단결정 양극재 기술을 미드니켈 소재에 적용해 높은 전압에서 발생할 수 있는 균열을 줄여 성능을 개선시켰다”며 “단결정은 양극재 입자가 하나의 연속된 결정구조로 이뤄진 소재로 충방전이 반복되더라도 구조가 깨지지 않아 안정성이 높다”고 설명했다.