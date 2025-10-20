1~8월 전기차 '양극재' 시장, 中 기업 약진

20일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1월부터 8월까지 전 세계 전기차(EV, PHEV, HEV)에 투입된 양극재 총 적재량은 전년 동기 대비 39.5% 늘어난 152만1천톤으로 집계됐다.

중국 외 시장 기준으로도 55만1천톤을 기록해 전년 동기 대비 29.7% 증가했다.

종류별로 보면, 삼원계 양극재 적재량은 61만9천톤으로 전년 동기 대비 13.4% 증가해 완만한 성장세를 이어갔다.

전기차 시장 삼원계 양극재 적재량 추이(출처=SNE리서치)

업체별 순위는 롱바이와 LG화학이 각각 1위와 2위를 지키며 선두를 유지했다. 엘앤에프는 5만2천톤, 에코프로는 4만톤, 포스코는 3만1천톤으로 상위권에 포진해 한국계 공급사의 입지를 지켰다.

다만 전반적으로는 중국계 기업들의 약진이 더욱 두드러지는 것으로 분석됐다. 리샤인, 샨샨, 이스프링등 주요 업체가 치열하게 순위를 다투며 내수 기반 수요와 원가 경쟁력, 대규모 증설을 무기로 글로벌 점유율을 꾸준히 넓히는 것으로 분석됐다.

전기차 시장 LFP 양극재 적재량 추이(출처=SNE리서치)

같은 기간 리튬인산철(LFP) 양극재 적재량은 90만2천톤으로 전년 동기 대비 65.7% 급증했다. 성장 속도만 놓고 보면 삼원계를 크게 앞섰다. 전체 양극재 적재량에서 LFP가 차지하는 비중도 약 59%(무게 기준) 이상으로 높아지며 영향력이 한층 확대됐다.

중국 내 보급형 전기차 확대, 높은 가격경쟁력에 따른 LFP 선호 심화, 글로벌 완성차의 채택 확대가 겹쳐 나타난 결과로 보인다. 공급사별로는 후난유넝(21만4천톤)과 완런(14만5천톤)이 각각 1위와 2위를 차지했다. 다이나노닉이 11만1천톤, 로팔이 9만5천톤으로 모두 전년 대비 증가하며 3, 4위에 올랐다.

SNE리서치는 LFP의 고성장이 중국 소재 기업들의 글로벌 지배력 강화로 이어지고 있으며, 전 세계 배터리 소재 공급망에서 중국 의존도가 더 고착화되는 흐름을 만들고 있다고 분석했다.