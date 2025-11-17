LG엔솔, 'ESS' 배터리 국내서도 생산…오창 공장 라인 전환

LG에너지솔루션이 국내에서도 에너지저장장치(ESS)용 LFP 배터리를 생산한다.

17일 LG에너지솔루션은 충북도와 함께 오창 에너지플랜트에서 ‘ESS용 LFP 배터리 국내 생산 추진 기념 행사’를 갖고 국내 에너지 산업 생태계 강화 및 기술 협력 방안에 대해 논의했다고 밝혔다.

LG에너지솔루션은 올해 말부터 생산 라인 구축을 시작해 2027년부터 본격 가동에 돌입한다는 계획이다. 초기 생산은 1GWh 규모로 시작할 예정이며 향후 시장 수요에 따라 단계적으로 생산 규모를 확대하는 방안을 검토할 계획이다.

LG에너지솔루션 오창 에너지플랜트 전경

LG에너지솔루션은 지난해 중국 남경 공장에서 ESS용 LFP 배터리 생산을 시작했고, 올해 6월부터는 미국 미시간 공장에서도 제품 생산을 시작했다. 국내에서도 생산 거점을 마련한 것이다.

이같은 결정은 연내 입찰이 진행될 전력거래소 ESS 중앙계약시장 2차 사업을 의식한 것으로 풀이된다. 해당 사업의 배터리 납품 시점도 2027년이다.

상반기 1차 사업에서 LG에너지솔루션은 가격 경쟁력에서 유리한 LFP 배터리를 토대로 대규모 수주를 노렸으나, 니켈코발트알루미늄(NCA) 배터리를 생산하는 삼성SDI에 발주분 상당량을 뺏겼다.

삼성SDI가 배터리 단가를 경쟁력 있게 책정하고, 국내 울산 공장에서 국산 소재를 토대로 배터리를 생산하는 점을 내세워 '산업·경제 기여도' 부문에서 높은 평가를 받은 점이 기업 간 승패를 가른 것으로 분석된다. 국내 배터리 소재 업체들은 아직 LFP용 제품 양산을 하지 않고 있다.

LG에너지솔루션은 글로벌 공급망에 의존하고 있는 LFP 소재 등을 충북도 및 국내 소부장 협력업체들과 공동 기술 개발, 단계적 공급망 협력 등 사업적 교류를 확대해 ESS LFP 배터리 생태계 발전을 위한 노력도 지속할 계획이다.

LG에너지솔루션 ESS용 LFP 롱셀 배터리

글로벌 ESS 시장에서 LFP 배터리는 점유율 90%를 차지할 정도로 주류다. 원가 경쟁력이 높고, 발화 가능성 및 화재 위험은 상대적으로 낮아서다.

실제 LG에너지솔루션이 북미 및 유럽 지역에서 수주한 다수의 대형 ESS 프로젝트 역시 모두 LFP 기반으로 진행됐다. LG에너지솔루션은 올해 3분기 말 기준 약 120GWh에 육박하는 수주 잔고를 확보했다.

LG에너지솔루션은 LFP 제품이 UL9540A 기준을 충족하는 것은 물론 대형 화재 모의 시험(Large Scale Fire Test)을 통해 셀의 안전성을 입증했다고 강조했다.

전기저장시설 화재안전 기준(NFPC607) 시험 결과 열 폭주 상황에서도 화염 없이 연기만 관찰됐고, 인접 모듈로의 전이는 발생하지 않았다는 설명이다. 유해가스 발생, 폭압 위험도 최소 수준으로 억제되는 등 구조적 안전성이 입증됐다.

김형식 LG에너지솔루션 ESS전지사업부장 상무는 “오창 에너지플랜트는 LG에너지솔루션의 모든 제품 개발과 제조의 허브 역할을 하는 ‘마더 팩토리’”라며 “이 곳에서 ESS용 LFP 배터리를 생산하는 것은 국내 ESS 산업 생태계의 더 큰 도전과 도약을 위한 출발점이 될 것”이라고 말했다.