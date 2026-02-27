쿠쿠, 사회공헌·고객만족 최우선 가치로 상생 경영 확대

쿠쿠는 사회공헌 활동과 고객 서비스 경쟁력을 동시에 강화하며 상생 경영에 속도를 내고 있다고 27일 밝혔다.

쿠쿠는 고령자, 다문화가정, 시각장애인, 도서·산간지역 거주민 등 취약계층 생활 환경 개선을 위해 전기압력밥솥과 공기청정기 등 생활 밀착형 가전을 기부해왔다.

2007년 설립된 쿠쿠사회복지재단을 중심으로 결식아동, 다문화가정, 독거노인 등 도움이 필요한 이웃을 위한 맞춤형 지원을 이어오고 있다.

(사진=쿠쿠)

본사와 주요 생산거점이 위치한 양산시와 시흥시 등 지역사회와 협력해 압력밥솥, 정수기, 공기청정기 등 주방·생활가전을 기부하는 지역 밀착형 나눔 활동도 지속하고 있다.

산불과 집중호우 등 각종 자연재해로 피해를 입은 이재민을 위한 긴급 지원에도 힘쓰고 있다. 재난 피해 지역에는 긴급 구호 물품을 신속하게 전달하는 등 위기 상황에서도 책임 경영을 실천하고 있다.

지난해에는 특별재난지역으로 지정된 8개 산불 피해 지역에 약 1억5천만원 상당 밥솥 950여대, 집중호우 피해 주민에게는 5천500만원 규모의 전기압력밥솥 200여대를 전달했다.

지속가능경영 체계도 강화했다. 지난해 1월 ESG 경영 웹페이지를 개설하고 '지속가능경영 전략'과 '지속가능경영 활동'으로 구분해 페이지를 운영 중이다.

또한 으뜸효율 가전제품 환급사업에 참여하며 에너지 고효율 제품 보급 확대를 통해 에너지 절약 및 온실가스를 감축하는데 크게 기여한 바 있다. 주요 제품 전반에 재생 원재료 사용을 확대하며 폐플라스틱 절감에도 기여하고 있다.

서비스 인프라는 쿠쿠 핵심 경쟁력으로 꼽힌다. 전국 61개 직영점과 125개 서비스센터를 포함해 총 180여 개의 서비스 네트워크를 운영 중이다. 제품 체험부터 구매, 사후관리까지 원스톱 서비스 체계를 구축해 고객 접근성과 편의성을 높였다.

쿠쿠 관계자는 "ESG 경영은 기업의 사회적 책임을 넘어 고객 신뢰를 높이는 기반"이라며 "앞으로도 사회공헌 확대와 서비스 품질 혁신을 통해 고객의 일상에 실질적인 가치를 더하고, 지역사회와 함께 성장하는 기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.