도시광산 시동…KOMIR, '핵심광물 재자원화 지원사업' 설명회 개최

한국광해광업공단(KOMIR)은 26일 서울 코엑스(COEX)에서 산업통상부와 공동으로 ‘2026년도 핵심광물 재자원화산업 육성지원사업 설명회’를 개최한다고 밝혔다.

KOMIR은 핵심광물의 안정적 공급망 구축과 순환경제 실현을 위한 재자원화 산업 육성에 나선다. 산업 육성을 통해 2030년까지 10대 전략 핵심광물 재자원화율을 20%로 확대한다는 정부 목표 달성을 지원할 방침이다.

10대 전략 핵심광물은 리튬, 니켈, 코발트, 망간, 흑연과 희토류인 네오디뮴, 디스프로슘, 터븀, 세륨, 란탄 등이다.

(출처=이미지투데이)

이번 설명회는 핵심광물 재자원화 정책동향, 핵심광물 재자원화 실적 및 추진계획, 신설 국고보조사업 안내 순으로 진행된다.

재자원화는 폐배터리, 폐PCB 등에서 금속, 산화물을 회수해 산업원료로 이용하는 활동이다. 핵심광물의 수입의존도를 낮추고 국내 공급망을 강화할 수 있는 방안으로 주목받고 있다.

KOMIR은 올해 국가자원안보특별법에 따라 신설된 ‘핵심광물 재자원화 산업 육성지원사업’에 예산 40억원을 투입한다. 주요 지원 내용은 국내 기업의 재자원화 설비 도입 자금 지원, 원료 확보 및 규제 합리화를 위한 국내외 거버넌스 운영 등이다.

이날 설명회에서 권순진 KOMIR 광물자원본부장은 개회사에서 “재자원화 산업이 수입 대체를 넘어 자원 순환 강국으로 도약하는 기반이 되도록 공단의 역할을 다하겠다”고 밝혔다.