"2028년, AI가 일자리 대체"…중소 리서치사 전망에 월가 출렁

월스트리트가 한 중소 투자 조사 기관의 '인공지능(AI) 종말론'에 흔들리며 불안한 투자 심리를 노출하고 있다.

26일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 미국 투자 조사 기관 시트리니 리서치가 '2028년 글로벌 지능 위기'라는 제목의 글을 발표한 후 우버, 도어대시, 마스터카드, 비자 등 주요 기업 주가가 하락했다.

해당 글은 2년 뒤 고도화된 AI 에이전트가 화이트칼라 직무를 대거 대체해 소비 지출이 급감하고 글로벌 경제가 디플레이션(경기 둔화 속 물가 하락)에 진입한다는 전망을 담았다.

블룸버그는 이번 사태가 AI 미래를 향한 월스트리트의 혼란을 단적으로 보여준다고 전했다. 그동안 투자자들은 AI의 막대한 개발 비용 대비 수익성에 의구심을 가졌다. 최근엔 AI 확산 속도가 예상보다 빠를 경우 기존 소프트웨어 기업과 서비스 산업 전반에 구조적 영향을 줄 수 있다는 우려도 제기되고 있다.

실제 지난 몇 주 사이 소규모 기업의 AI 세무 도구 출시나 앤트로픽 행사 중 특정 기업 이름이 언급되는 것만으로도 주가가 요동치는 현상이 반복됐다. 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)가 "5년 내 화이트칼라 일자리 절반이 사라질 것"이라고 예고하는 등 실리콘밸리발 전망이 투자자 공포를 부채질하고 있다.

다만 시장 반응이 과도하다는 비판도 적지 않다. 백악관 경제자문위원회(CEA) 직무대행 의장은 해당 보고서를 '공상 과학'이라고 일축했다. 코딩 분야의 AI 성공 사례를 다른 산업군에 무리하게 대입해 공포를 키우고 있다는 지적이다. 지난해 여러 연구에선 AI가 저품질 결과물을 대량 생성하는 '워크슬롭'을 양산해 오히려 업무 효율을 떨어뜨린다는 결과가 나왔다.

히스 테리 씨티그룹 글로벌 기술 연구 책임자는 "강력한 확신이 없는 환경에서 누군가 종말론적 시나리오만 내놓아도 사람들이 보유 주식을 처분할 만큼 투자 심리가 취약한 상태"라고 말했다.