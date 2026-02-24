"연 1000억 AX 전용펀드 뜬다"…KOSA, 30개 투자사와 AI 투자협의회 출범

한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)는 30여개 투자사가 참여하는 '인공지능(AI)+X 투자사 협의회'를 통해 민간 주도 AI 전환(AX) 투자 생태계 활성화에 나선다.

이번 협의회는 연간 1000억원 규모 전용 펀드 조성과 함께 유망 스타트업 발굴부터 글로벌 진출까지 전주기를 밀착 지원하는 민·관 협력형 AX 투자 전문 플랫폼 역할을 수행하게 된다.

KOSA는 24일 서울 강남 삼정호텔에서 'AI+X 투자사 협의회 출범 및 민관 협력 선언식'을 개최했다. 이 협의회는 KOSA가 AI 기본법 제26조에 근거한 AI 법정단체로 공식 지정된 후 설립된 첫 번째 회원 조직이다.

최치호 한국과학기술지주(KST) 대표가 24일 서울 강남 삼정호텔에서 열린 'AI+X 투자사 협의회' 출범식에서 협의회 비전 및 활동 계획을 발표하고 있다. 2026.2.24

협의회 공동 회장으로는 최치호 한국과학기술지주(KST) 대표와 조남훈 케이그라운드벤처스(KGV) 대표가 선임됐다. 최치호 KST 대표는 이날 기조 발표를 통해 협의회 핵심이 단순한 자본 투입을 넘어선 구조적 설계에 있음을 피력했다.

최 대표는 "기술 패권 경쟁이 기술 격차보다 시간 격차가 치명적인 속도 패권 시대로 진입했다"며 "공공 기술 사업화에 민간 자본을 결합해 한국만의 전략 자산급 투자 플랫폼을 구축하겠다"고 밝혔다.

협의회는 피지컬 AI와 AI 융복합 기술을 최우선 투자 분야로 선정하고, 초기 투자 단계부터 글로벌 유니콘 탄생까지 연속적인 자본을 투입하는 전주기 모델을 안착시킬 계획이다. 협의회 참여 투자사들은 공동 딜 소싱과 기술 검증, 후속 투자 연계 등의 표준화된 체계를 통해 유망 혁신 기업을 선점하고, 수요처 연계형 기술 실증(PoC) 등을 지원한다.

KOSA는 24일 서울 강남 삼정호텔에서 AI+X 투자사 협의회 출범 및 민관 협력 선언식을 개최했다. 이 협의회는 KOSA가 AI 기본법 제26조에 근거한 AI 법정단체로 공식 지정된 후 설립된 첫 번째 회원조직이다.

KOSA는 법정단체로서의 행정적·실무적 역량을 총동원한 AX 산업 활성화 운영 방안을 앞세워 비즈니스 가교로 나설 방침이다. 우선 중소벤처기업부의 '스마트 공장 구축 지원 사업'과 연계해 제조 현장의 AX 프로젝트를 직접 발굴하고, '소프트웨어 고성장 클럽'을 통해 혁신 기업의 글로벌 진출을 집중 지원한다.

관련기사

협의회 내엔 상설 기업설명회(IR)와 매칭 프로그램을 운영해 실질적인 투자 심사와 검토가 상시로 이뤄지는 플랫폼을 구축할 예정이다. 특히 사우디 등 중동과 미국, 동남아에 구축된 협회의 글로벌 거점을 가동해 국내 기업의 해외 판로 개척과 지식재산권(IP) 수익화를 뒷받침한다. 정책 펀드와 연계해 매년 1000억원 이상의 'AX 전용 펀드'를 조성해 민간의 투자 동력을 극대화한다는 구상이다.

조준희 KOSA 회장은 "AX투자 생태계 활성화를 위해 중추적인 역할을 맡아 무게감이 남다르다"며 "AI 기본법 지정 법정단체로서 민간의 동력과 정부 정책의 매칭을 위해 AI+X투자사 협의회와 협회가 적극 앞장서겠다"고 강조했다.