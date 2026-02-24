KOSA, 'AI+X 투자사 협의회' 출범…매년 1000억 AX 펀드 조성

한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)가 인공지능(AI) 기본법에 따른 법정단체 지정 후 첫 회원 조직으로 'AI+X 투자사 협의회'를 꾸렸다. 이를 계기로 글로벌 AI 패권 경쟁을 위한 투자 생태계 구축에 나선다는 목표다.

KOSA는 서울 강남 삼정호텔에서 30여개 투자 기관이 참여하는 'AI+X 투자사 협의회' 출범식을 개최했다고 24일 밝혔다. 이날 행사에는 류제명 과기정통부 제2차관과 조준희 KOSA 회장, 최치호 한국과학기술지주(KST) 대표, 조남훈 케이그라운드벤처스(KGV) 대표 등 100여 명이 참석했다.

협의회는 기존 대기업·단일 기업 중심의 분절적 투자 구조를 넘어 스타트업 중심의 빠른 투자 집행과 산업별 수요처를 포함한 '풀스택 인공지능 전환(AX) 프로젝트' 투자를 핵심 방향으로 설정했다. 특히 단순 협의체를 넘어 정부 정책 자금과 공공 기술, 민간 투자 역량을 연결한 '민·관 협력형 AX 투자 플랫폼'으로 확장할 계획이다.

조준희 KOSA 회장이 24일 서울 강남 삼정호텔에서 열린 'AI+X 투자사 협의회' 출범식에서 축사를 하고 있다. 2026.2.24

재원 마련을 위한 구체적인 로드맵도 제시됐다. 협의회는 각 투자사가 보유한 기존 펀드와 국민성장펀드 등 정책 펀드를 연계해 AX 신규 펀드를 조성한다. 'AX 1호 펀드'를 시작으로 매년 1000억원 이상을 조성해 AI 유니콘 기업 배출을 뒷받침한다는 방침이다.

조준희 KOSA 회장은 "AI가 전 산업 부가가치를 좌우하는 대전환 시대로 진입하고 있다"며 "월드클래스 AI 유니콘 배출을 위해 민간이 주도하고 정부가 뒷받침하는 투자 생태계 조성이 필요하다"고 강조했다.

협의회 회장단은 공공 기술의 사업화와 글로벌 시장 진출을 위한 구체적인 실행 의지도 피력했다. 공동회장을 맡은 최치호 KST 대표는 "국가 R&D 지원으로 확보된 기술을 스타트업과 국민에게 돌려줄 기회"라고 말했다.

조남훈 KGV 대표도 "AX 전용 펀드 조성과 글로벌 육성 지원을 통해 바이오·방산 등 AI 융복합 분야에서 대한민국 기업이 글로벌 리더가 되도록 힘을 합치겠다"고 밝혔다.

류제명 과기정통부 제2차관은 "AI G3 위상을 확고히 하기 위한 핵심 동력은 역동적인 스타트업 생태계에 있다"며 "정부도 지원을 아끼지 않겠다"고 화답했다.