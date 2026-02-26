삼성전자, 케이팝 데몬 헌터스 감독과 '갤럭시 언팩 2026' 연출

삼성전자가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 '갤럭시 언팩 2026' 행사를 글로벌 영화 감독 매기 강과 협업해 무대를 연출했다.

매기 강은 넷플릭스의 인기 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 감독으로, 차세대 크리에이터로서 글로벌 콘텐츠 시장에서 한국 문화에서 영감을 받은 작품을 선보여 왔다.

지난해 제30회 부산국제영화제를 찾은 매기 강 감독.(사진=뉴스1)

이번 '갤럭시 언팩 2026'에서는 크리에이티브 자문으로 참여해 행사 기획 단계부터 발표 메시지 구성과 초청장 기획, 무대 연출 요소 등 전반적인 스토리텔링에 참여했다.

특히 매기 강은 새롭게 공개된 기술을 관객이 더 쉽게 공감하기 위한 무대 연출 요소 뿐 아니라, 기술이 사용자의 일상에 가져오는 편의성 등의 발표 메시지 구성 또한 참여했다.

준비 과정에서는 오프라인 워크숍을 통해 스토리 구성 방향과 제작 요소에 대한 논의도 진행됐다.

김승연 삼성전자 MX사업부 Experience마케팅그룹 상무는 "갤럭시 언팩을 통해 삼성의 최신 혁신 기술이 사용자에게 좀 더 유용하고 친근하게 다가가기를 기대한다"며, "작년 넷플릭스와의 파트너십이 인연이 돼 당사가 추구하는 메시지와 언팩 행사의 전반적인 여정을 섬세히 담아내고자 했다"고 말했다.

삼성전자는 지난해 미국 뉴욕에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2025’의 티징 콘텐츠로 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 인기 캐릭터인 까치 ‘서씨’와 호랑이 ‘더피’를 활용하여 매기 강과의 협업을 진행한 바 있다.

매기 강 감독은 “삼성은 전통과 미래를 연결하는 특별한 다리 역할을 하고 있다”며, “언팩 또한 단순한 제품 발표를 넘어 규모, 에너지, 기술 혁신을 대하는 사람들의 태도까지 하나의 문화적 영감으로 느껴졌다”고 말했다.