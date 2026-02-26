[써보고서] 갤럭시 버즈4 프로, 몸짓 읽고 언어 벽 허물다

갤럭시 S26 울트라와 함께 공개된 ‘갤럭시 버즈4 프로’는 단순히 음악을 듣는 도구를 넘어, 언어의 장벽을 허물고 사용자의 몸짓을 이해하는 스마트 에이전트로 거듭났다.

현장에서 직접 착용해 본 버즈4 프로는 삼성 웨어러블 특유의 안정적인 착용감 위에 혁신적인 AI 기능을 덧입힌 모습이었다.

갤럭시버즈4 프로.(사진=전화평 기자)

강력한 ANC와 양질의 사운드…“묵직한 저음은 다소 아쉬워”

먼저 버즈4 프로의 핵심인 노이즈 캔슬링(ANC) 성능을 극단적인 환경에서 테스트했다. 기자가 버즈로 재즈 풍의 음악을 감상하는 동안, 외부에서는 높은 텐션으로 유명한 디지몬 어드벤처 OST ‘Butterfly’를 크게 재생했다.

이어폰 너머로 외부의 음악 소리가 작게 들리긴 했으나 본연의 재즈 음악을 감상하는 데는 전혀 지장이 없을 만큼 강력한 차단력을 보여줬다. 특히 이용자가 상황에 맞게 ANC 단계를 직접 설정할 수 있는 점이 매우 편리했다.

음질 자체의 만족도도 높았다. 저음과 고음 모두 균형 잡힌 양질의 소리를 들려줘 전반적인 해상력이 뛰어났다. 다만, 아주 낮은 음역대에서 느껴지는 특유의 묵직한 타격감은 다소 가볍게 전달되는 듯한 아쉬움이 남았다.

갤럭시 버즈4 프로를 착용한 채 전화가 걸려오자 고개를 가로저어 전화를 거절하는 모습.(사진=전화평 기자)

1억 개 데이터가 증명한 ‘착붙’ 착용감과 ‘헤드 제스처’

착용감은 기존 삼성 웨어러블 기기들이 가진 강점을 그대로 계승했다. 전 세계 인종의 귀 데이터를 수집해 설계된 만큼 귀에 ‘착’ 달라붙는 편안함이 일품이었다. 격한 움직임에도 제품이 빠질 것 같은 불안함 없이 안정적인 느낌을 유지했다.

여기에 새롭게 도입된 ‘헤드 제스처’ 기능은 두 손의 자유를 선사했다. 전화가 걸려 왔을 때 고개를 끄덕이면 수신되고, 가로저으면 거절되는 방식은 요리나 운동 중 매우 유용하게 쓰일 것으로 보였다.

실시간 통역 비서로 변신…외국어 대화도 막힘없이

버즈4 프로의 진가는 갤럭시 스마트폰과 연동된 ‘통역’ 기능에서 발휘됐다. 갤럭시에 내장된 빅스비를 통해 실행되는 이 기능은 언어의 장벽을 획기적으로 낮췄다. 상대방이 외국어로 말을 하면 버즈를 통해 실시간으로 번역된 한국어가 들려오고, 반대로 기자가 한국어로 말하면 스마트폰 스피커를 통해 상대방의 언어로 통역된 음성이 전달되는 방식이다. 해외 출장이나 여행 시 스마트폰을 매번 주고받을 필요 없이 자연스러운 대화가 가능해 보였다.

갤럭시 버즈4 프로.(사진=삼성전자)

가격 인상 폭 높지만 ‘에코 시스템’ 가치는 충분

갤럭시 버즈4 프로의 국내 출고가는 35만9000원으로 책정됐다. 갤럭시 S26 울트라와 마찬가지로 부품 단가 상승 등의 요인으로 전작 대비 가격 부담은 커졌으나, 고해상도 음질과 강력한 AI 통역 기능을 고려하면 갤럭시 사용자들에게는 대체 불가능한 선택지가 될 것으로 보인다.