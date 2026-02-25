SK하이닉스, 용인 1기팹에 21.6조원 추가 투자…고객사 수요 선제 대응

용인 1기 팹 투자규모 총 31조원으로 늘어...클린룸도 조기 오픈

반도체ㆍ디스플레이입력 :2026/02/25 18:32

장경윤 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

SK하이닉스가 용인 반도체 클러스터에 21조6000억원 규모의 추가 투자를 확정지었다. 빠르게 증가하는 글로벌 고객사 수요에 적기 대응하기 위한 전략으로, 투자금은 팹 전체 클린룸 구축에 활용될 예정이다. 

SK하이닉스는 용인 반도체 클러스터 1기 팹 페이즈2~6을 건설한다고 25일 밝혔다.

SK하이닉스 용인 반도체 클러스터 조감도(사진=SK하이닉스)

총 투자규모는 약 21조6000억원이다. 회사의 전체 자기자본 대비 29.23%에 해당한다. 투지기간은 다음달 1일부터 2030년 12월 31일까지다.

앞서 SK하이닉스는 지난 2024년 7월 용인 클러스터 1기 건설에 9조4000억원을 투자하겠다고 밝힌 있다. 이를 고려한 전체 투자 규모는 31조원에 달한다.

이번 투자는 빠르게 증가하는 글로벌 고객 수요에 선제적으로 대응하고 안정적인 공급 체계를 한층 강화하기 위한 전략적 결정이다. AI, 데이터센터, 고성능 컴퓨팅 등 첨단 산업의 확산으로 고성능·고집적 반도체에 대한 수요는 구조적으로 확대되고 있다. 

SK하이닉스는 "변화에 발맞춰 생산 역량을 조기에 확충하고, 고객이 필요로 하는 시점에 안정적으로 제품을 공급할 수 있는 기반을 마련하고자 한다"고 설명했다.

관련기사

구체적으로 이번 투자는 1기 팹의 골조 공사를 마무리하고 페이즈 2부터 페이즈 6에 이르는 전체 클린룸을 구축하는데 활용될 예정이다. 이에 따라 1기 팹은 총 2개의 골조와 6개의 클린룸으로 구성되며, 이를 통해 물리적 생산 기반을 선제적으로 확보해 고객 대응 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

클린룸 오픈 시점도 2027년 5월에서 같은 해 2월로 앞당겨질 것으로 예상된다.

장경윤 기자jkyoon@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
SK하이닉스 용인 반도체 클러스터 설비투자 D램 낸드 메모리 HBM AI

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

코스피, 사상 첫 6000선 마감…시총 5000조원 돌파

최진일 이마트24, ‘체류형 점포’ 승부수...만년 4위 꼬리표 뗄까

민희진 "나와 뉴진스 있어야할 곳은 무대...모든 분쟁 끝내자"

'새로운 10년' 출발점에 다시 선 갤럭시S26, AI 혁신 베일 벗는다

ZDNet Power Center