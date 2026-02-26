삼성 '갤럭시 S26 울트라' 공개...256GB 모델 179만7400원

[샌프란시스코(미국)=전화평 기자] 삼성전자가 하드웨어 혁신에 집중한 ‘갤럭시 S26 울트라’를 선보였다. 모바일 최초로 측면 시야를 차단하는 ‘프라이버시 디스플레이’를 탑재하고 조리개 성능을 F1.4까지 끌어올린 2억 화소 카메라를 장착했다.

전용 프로세서인 ‘스냅드래곤 8 엘리트 5세대’를 통해 성능을 극대화했으나, 부품 단가 상승으로 인해 출고가는 전작 대비 큰 폭으로 인상됐다.

삼성전자는 현지시간 25일 오전 10시 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 ‘갤럭시 언팩 2026’을 개최하고 갤럭시 S26 울트라 모델의 세부 사양을 발표했다.

프라이버시 디스플레이가 적용된 갤럭시S26 울트라.(사진=전화평 기자)

픽셀 제어로 옆사람 시선 차단…'프라이버시 디스플레이' 첫선

갤럭시 S26 울트라의 핵심 보안 기술인 ‘프라이버시 디스플레이’는 픽셀의 광원을 제어해 측면 시야각을 물리적으로 제한한다. 사용자는 금융 결제나 개인 정보 입력 시에만 해당 기능을 활성화할 수 있어, 카페나 지하철 등 공공장소에서의 정보 유출을 원천 차단한다.

카메라는 2억 화소 광각과 5천만 화소 망원 렌즈에 더 밝아진 F1.4 조리개를 적용했다. 이는 전작 대비 수광량을 약 47% 개선한 수치로, 빛이 부족한 심야 시간대나 실내에서도 노이즈가 적은 결과물을 얻을 수 있다. 특히 갤럭시 최초로 전문가용 영상 코덱인 ‘APV’를 지원해 8K 고화질 영상 편집 성능을 강화했다.

갤럭시 S26 울트라 코발트 바이올렛.(사진=삼성전자)

스냅드래곤 8 엘리트 5세대 탑재…AI 연산 39% 빨라져

AP(어플리케이션 프로세서)는 전작 대비 성능이 대폭 향상된 ‘갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대’가 탑재됐다. 전작과 비교해 NPU 성능은 39%, CPU는 19%, GPU는 24% 향상돼 복잡한 AI 연산과 고사양 게임 처리에 최적화됐다.

발열 제어를 위해 설계가 변경된 대형 ‘베이퍼 챔버’가 적용됐으며, 구리 소재 기반의 방열판인 ‘히트패스블록(HPB)’ 기술을 병행해 전작 대비 발열 효율을 약 30%가량 높였다.

갤럭시S26 울트라 측면.(사진=전화평 기자)

화면은 키우고 몸집은 줄이고…7.9mm 초슬림 폼팩터 구현

화면 사이즈는 전작 대비 커지면서도 두께와 무게는 줄었다. 갤럭시 S26 울트라의 화면 사이즈는 174.9mm(6.9형)로 전작(6.8형)보다 커졌으나, 두께는 7.9mm(전작 8.2mm), 무게는 214g(전작 219g)으로 훨씬 슬림해졌다.

디스플레이 역시 기존 8비트에서 10비트 화질 프로세싱으로 격상되어 더욱 풍부한 색조를 표현한다. 배터리는 5천mAh 대용량을 유지하면서도, 30분 충전 시 최대 75%까지 충전이 가능한 초고속 충전 3.0을 지원해 사용 편의성을 높였다.

가격 인상 불가피…1TB 모델 254만 5천400원

다만 가격은 역대 갤럭시 시리즈 중 가장 높은 수준으로 책정됐다. 국내 출고가 기준 256GB 모델은 179만7400원이며, 512GB 모델은 205만400원이다. 최고 사양인 16GB램 탑재 1TB 모델은 254만5400원으로 전작 대비 약 40만원 이상 인상됐다.

삼성전자는 이달 27일부터 3월 5일까지 사전 판매를 진행한 뒤, 3월 11일 제품을 정식 출시할 예정이다.