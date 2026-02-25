정부, 올해 수출 목표 7400억 달러…‘민관 합동 K-수출 원팀’ 가동

정부가 올해 수출 목표를 7400억 달러로 잡고 수출 5강 도약을 위한 ‘민관합동 K-수출 원팀’을 가동한다.

산업통상부는 25일 김정관 장관 주재로 ‘제1차 민관합동 수출확대회의’를 개최하고 올해 7400억 달러 수출 달성을 목표로 하는 2026년 범부처 수출확대방안과 ‘모두의 수출’을 위한 무역금융 혁신방안을 발표했다.

이날 회의에는 주요 경제단체와 업종별 대표기업, 수출 지원기관장이 참석해 급변하는 환경 속에서도 수출 확대 모멘텀을 이어가기 위한 민관 협력방안을 논의했다.

김정관 산업통상부 장관(맨 왼쪽)이 25일 서울 염곡동 KOTRA에서 열린 ‘제1차 민관합동 수출확대회의’에서 모두발언을 하고 있다.

김 장관은 이날 모두발언에서 “우리 수출 환경의 불확실성이 그 어느 때보다 높아졌다”면서 “적극적인 수출 다변화를 통해 위기를 기회로 반전시키겠다”고 밝혔다. 이어 “한류·인공지능(AI)·고령화 등 글로벌 트렌드에 대응하고, 정상외교와 통상협력을 강화해 소비재·방산·전력기기·바이오헬스·원전·자동차·선박·철강 등 8대 중점 품목을 집중 지원하겠다”며 “지방·영세기업의 수출 첫걸음을 돕고, 유망 중소기업이 수출 중추기업으로 성장할 수 있도록 단계별 사다리를 구축해 수출 저변을 확대하겠다”고 말했다.

김 장관은 “올해 무역보험을 역대 최대인 275조원 규모로 공급하겠다”며 “무역금융의 사각지대 해소를 위해 중소·중견기업과 지방기업을 지원하는 상생형 무역금융을 확대하고, K-소비재·방산 등 유망산업 수출·수주 확대를 위한 맞춤형 금융 지원도 강화하겠다”고 강조했다.

장영진 한국무역보험공사 사장, 김정관 산업통상부 장관, 이호성 하나은행 은행장(왼쪽부터)이 25일 ‘제1차 민관합동 수출확대회의’에 앞서 수출 중소·중견기업을 대상으로 5조원 규모 우대금융 지원을 위한 협약을 체결한 후 포즈를 취하고 있다.

한편, 이날 회의에서는 수출 중소·중견기업 대상 5조원 규모 우대금융 지원을 위한 하나은행과 무역보험공사의 업무협약도 체결됐다. 두 기관은 앞으로 해외 동반진출 협력사 대상 중장기 보험 지원 한도 상향·해외 수입자 신용정보 공유 등 무역금융 지원 협력을 강화해 나가기로 했다.