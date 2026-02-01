반도체의 힘…1월 수출 역대 1월 최대 658.6억 달러

1월 수출이 반도체·휴대폰·컴퓨터 등 정보기술(IT) 분야 호조에 힘입어 역대 1월 최대 실적을 기록했다.

산업통상부는 1월 수출이 지난해 같은 달보다 33.9% 증가한 658억5천만 달러, 수입은 11.7% 증가한 571억1천만 달러, 무역수지는 87억4천만 달러를 기록했다고 1일 밝혔다.

1월 수출은 1월 중 처음으로 600달러를 돌파했고 조업일수를 고려한 하루평균 수출도 14% 증가한 28억 달러로 1월 중 최대 실적을 달성했다.

1월에는 15대 주력 수출품목 가운데 반도체·휴대폰·컴퓨터·디스플레이·자동차 등 13개 품목 수출이 증가했다.

부산항에 적재된 컨테이너.

반도체 수출(205억4천만 달러, 102.7% 증가)은 인공지능(AI) 서버 분야의 높은 수요로 지난해부터 이어진 메모리 가격 상승이 1월에도 지속하면서 월 기준 역대 2위 실적 기록과 10개월 연속 해당 월 역대 최대 실적을 이어갔다.

무선통신기기(20억3천만 달러, 66.9% 증가)는 휴대폰(8억6천만 달러, 412% 증가)를 중심으로 3개월 연속, 컴퓨터(15억5천만 달러, 89.2% 증가)는 AI 인프라 수요 확대에 따른 SSD 수출 호조로 4개월 연속, 디스플레이(13억8천만 달러, 26.1% 증가)는 IT·TV 수요 증가로 2개월 연속 증가하며 IT 전 품목 수출이 플러스를 기록했다.

자동차 수출은 설 연휴가 지난해 1월에서 올해 2월로 이동하면서 조업일수가 증가하고 하이브리드차·전기차 등 친환경차 실적이 호조를 보여 21.7% 증가한 60억7천만 달러를 기록하며 역대 1월 중 2위 실적을 경신했다.

석유제품 수출은 유가하락에 따른 수출단가 하락은 지속했으나, 정제마진 개선에 따른 가동률 상승이 수출 물량 확대로 이어지면서 8.5% 증가한 37억4천만 달러를, 바이오헬스(13억5천만 달러, 18.3% 증가)는 대형 수주 계약 체결에 따른 안정적인 물량 확보로 3개월 연속 플러스를 기록했다.

한편, 석유화학(35억2천만 달러, 1.5% 감소) 수출은 글로벌 공급과잉에 따른 수출단가 하락 영향으로 감소했다. 선박 수출은 높은 수출단가는 유지했으나, 인도 물량 감소로 0.4% 감소한 24억7천만 달러에 그쳤다.

SK하이닉스 이천 M16(사진=SK하이닉스 )

15대 주력 품목 외에도 전기기기(13억5천만 달러, 19.8% 증가), 농수산식품(10억2천만 달러, 19.3% 증가), 화장품(10억3천만 달러, 36.4% 증가) 수출도 각각 1월 중 역대 최대 실적을 경신하면서 순조로운 출발을 보였다.

1월에는 9대 주요 수출지역 중 7개 지역 수출이 증가했다.

중국 수출(135억1천만 달러, 46.7% 증가)은 설 연휴와 춘절이 지난해 1월에서 올해 2월로 이동하면서 전년대비 조업일수가 늘고 중국 수입 수요가 확대돼 큰 폭으로 증가했다. 반도체·일반기계·철강 등 품목이 고르게 증가세를 보였다.

미국 수출(120억2천만 달러, 29.5% 증가)은 관세 영향으로 자동차·자동차부품·일반기계 등 다수 품목이 부진했으나, 반도체 수출이 세자릿수 증가세를 보이면서 역대 1월 중 최대 실적을 경신했다.

아세안 수출(121억1천만 달러, 40.7% 증가)은 아세안 국가 제조업과 교역이 회복세를 보이는 가운데, 반도체·디스플레이·선박 등 주요 품목이 고르게 증가하면서 월 기준 역대 3위 실적을 기록했다.

EU 수출은 역내 소비와 제조업 관련 지표가 일부 개선세를 보이는 가운데, 철강·컴퓨터·무선통신 등 품목 수출이 호조세를 보이며 전체적으로 6.9% 증가한 53억9천만 달러를 기록했다.

1월 수입은 11.7% 증가한 571억1천만 달러로, 에너지 수입(100억3천만 달러, 11.9% 감소)은 감소했으나, 에너지 외 수입(470억8천만 달러)은 18.4% 증가했다.

에너지 수입은 유가 등 에너지 가격 하락이 지속하면서 원유(61억9천만 달러, 12.7% 감소), 가스(27억2천만 달러, 11.8% 감소), 석탄(11억2천만 달러, 8.0% 감소)이 모두 감소했으며, 비에너지는 반도체(73억4천만 달러, 22.1% 증가), 반도체장비(24억2천만 달러, 74.6% 증가), 자동차부품(6억1천만 달러, 19.1% 증가) 등 중간재 수입이 증가했다.

김정관 산업부 장관은 “올해 1월 수출이 두 자릿수의 높은 증가율을 기록하며 순조로운 출발을 보였다”며 “반도체·자동차를 비롯한 주력 품목과 소비재 등 유망 품목이 고르게 성장세를 보인 점이 긍정적”이라고 평가했다. 김 장관은 이어 “최근 미국 관세정책과 보호무역 확산 등으로 통상환경 불확실성이 확대되고 있다”며 “정부는 국익을 최우선으로 미국과의 협의를 이어가는 한편, 품목·시장·주체 다변화를 통해 대외여건 변화에도 흔들리지 않는 무역 구조를 확립할 수 있도록 가용한 모든 자원을 활용해 지원하겠다”고 밝혔다.