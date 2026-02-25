파이오링크, 2025년 영업이익 108% 증가...매출 600억대 돌파

파이오링크(대표 조영철)는 2025년 연결기준 누적 매출이 전년 동기 대비 12.6% 증가한 656억, 영업이익은 108% 증가한 54억을 달성했다고 25일 밝혔다. 회사는 이 같은 실적을 공시했다.

성장의 주요인은 네트워크 인프라 사업의 안정적인 토대 위에서 해외시장과 보안 부문이 강력한 성장 동력을 제공한 결과라고 설명했다. 특히 일본 시장을 필두로 해외 매출이 큰 폭의 성장세를 기록하며 글로벌 경쟁력을 입증했다. 아울러 각종 보안 사고 대응 수요가 급증함에 따라 보안 사업도 큰 폭으로 증가했으며, 차세대 동력인 하이퍼 컨버지드 인프라(HCI) 사업 역시 비약적인 성장을 거듭하며 회사의 새로운 핵심 수익원으로 자리매김했다고 덧붙였다.

회사는 이러한 견조한 실적을 바탕으로 주당 360원의 배당을 결정했다. 시가배당율은 4%, 배당성향은 30% 수준이다. 특히 올해는 '고배당 기업 요건'이 충족돼 배당소득 과세특례가 적용될 가능성이 높아 주주의 실질적인 세후 수익률 제고에도 도움이 될 것으로 기대된다.

향후 전망도 밝다. 최근 정부와 기업들이 AI(인공지능) 및 관련 인프라에 대한 투자를 대폭 늘리고 있어, 네트워크 인프라 및 보안에 대한 수요는 지속적으로 상승할 전망이다. 조영철 파이오링크 대표는 “폭발적인 데이터 트래픽 증가와 고도화하는 보안 위협은 우리 회사의 기술력이 더욱 빛을 발할 수 있는 환경”이라며 “올해는 정부의 AI 인프라 투자 확대에 발맞춰 시장 지배력을 더욱 높이는 것은 물론 주주 가치 제고에도 힘쓰겠다"고 강조했다.

한편 파이오링크(코스닥 170790)는 고도화하는 사이버 공격과 예기치 못한 장애 상황에서도 고객의 비즈니스가 멈추지 않도록 돕는 사이버 복원력(Cyber Resilience) 기술 기업이다. 공격을 막는 데 그치지 않고, 시스템이 스스로 버티고 빠르게 회복하는 IT 인프라를 만드는 것이 핵심 가치다.

국내 시장 점유율 1위의 애플리케이션 전송 컨트롤러(ADC)를 비롯해 웹방화벽(WAF), 보안스위치 기반 제로트러스트 솔루션, 재해복구 역량을 강화한 하이퍼 컨버지드 인프라(HCI) 등 네트워크·보안·인프라 전 영역의 핵심 솔루션을 제공한다.

또 사이버 위협 인텔리전스(CTI), 침해사고 분석과 재발 방지 컨설팅, 공격 대응 모의 훈련 등 보안관제·컨설팅 서비스를 결합해 위협 예측부터 탐지, 대응, 복구까지 사이버 복원력 전 과정을 지원한다.