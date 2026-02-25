"활주로 없는 전투기 시대…통신 끊겨도 작동해야"

[벡스코(부산)=신영빈 기자] "활주로는 가장 쉽고도 가장 취약한 목표입니다. F-35나 F-22가 아무리 뛰어나도 활주로를 타격당하면 지상에 전시된 모델이 될 뿐입니다. 통신이 끊기고 GPS가 교란되는 환경에서도 작동하는 자율성이 필요합니다."

최유진 쉴드AI 동북아 총괄은 25일 부산 벡스코에서 열린 'DSK 2026'에서 인공지능(AI) 자율 전투체계 필요성을 강조했다. 그는 "쉴드AI는 전시 환경에서 전투 자율 솔루션을 운용한 첫 기업"이라며 자사의 실전 경험을 전면에 내세웠다.

쉴드AI는 2015년 설립된 미국 방산 AI 기업이다. 지능형 자율 시스템을 통해 군인과 민간인을 보호하는 것을 목표로 한다.

대표 플랫폼은 수직이착륙(VTOL) 무인기 'V-BAT'이다. 활주로 없이 이착륙이 가능하며, 2명이 30분 내 전개할 수 있다. 중유 엔진을 사용해 약 13시간 비행이 가능하고, 최대 1만8천 피트 상공에서 운용된다.

V-BAT은 통신이 제한되거나 위성항법(GNSS)이 교란되는 환경에서도 임무 수행이 가능하다는 점이 특징이다. 우크라이나 전장에서 정보·감시·정찰(ISR) 임무를 수행하며 전략적 표적 타격을 지원했고 20건 이상 작전에 기여했다고 회사 측은 설명했다.

또한 미국 해안경비대 및 미 해군과의 작전에서도 운용되며, 해상 감시 임무에 활용됐다. 미 당국은 V-BAT 운용을 통해 대규모 마약 밀수 적발에 기여했다고 평가했다.

쉴드AI의 핵심 경쟁력은 자율성 소프트웨어 '하이브마인드'다. AI 파일럿을 F-16 시험기에 탑재해 도그파이트를 수행했으며, 미 공군 차세대 무인 협동전투기(CCA) 프로그램 기술 성숙도·위험 저감 단계에 참여 중이다.

하이브마인드는 엣지에서 임무 자율성을 수행하는 '파일럿', 시뮬레이션·시험 체계 '포지', 지휘통제 통합 모듈 '커멘더' 등으로 구성된다. 소프트웨어 개발 키트를 통해 현지 개발 시 해당 국가가 지적재산권을 보유할 수 있는 '소버린 AI' 구조를 강조했다.

V-BAT은 모듈형 구조로 다양한 센서와 무장 통합이 가능하다. 쉴드AI는 최근 LIG넥스원과 정밀유도무기 통합 협력을 발표했으며 향후 타격 능력 확대를 추진하고 있다. 최 총괄은 "무장 통합을 통해 타격 능력까지 확장하는 방안을 연구 중"이라고 밝혔다.

이날 발표에서는 차세대 수직이착륙 전투기 콘셉트 'X-BAT'도 공개했다. X-BAT는 활주로 없이 운용 가능한 다목적 전투기다. 5·6세대 전투기 대비 약 5분의 1 수준 비용을 목표로 한다.

GE F110 엔진을 적용하고, 내부·외부 무장 탑재가 가능하며, AI 파일럿 하이브마인드가 조종을 담당한다. 이동식 발사·회수 차량을 활용해 분산 운용이 가능하다는 점이 특징이다. 최 총괄은 "스텔스 기술이 혁신이었던 것처럼, 수직이착륙 다목적 전투기는 또 다른 혁신"이라고 말했다.

그는 군이 직면한 주요 과제로 ▲GPS 교란 ▲병력 부족 ▲인명 안전을 꼽았다. 그는 "하이브마인드는 통신이 제한된 환경에서도 작동하고, 병력 부담을 줄이며, 위험 임무를 대체할 수 있다"고 설명했다.

쉴드AI는 타이베이 101에 사무소를 개설했으며, 한국과 일본에도 지사를 설립할 계획이다. 최 총괄은 "한국에서의 협력을 기대한다"고 밝혔다.