LIG넥스원, 美 쉴드AI와 '드론 유도탄' 협력

LIG넥스원은 21일(현지시간) 무인체계 및 자율비행 기술 분야의 글로벌 선도 기업인 쉴드 AI와 UAE 아부다비에서 열리는 무인·자율 시스템 전시회 'UMEX 2026'에서 계약기념 행사를 진행했다고 22일 밝혔다.

LIG넥스원 다목적 드론발사 유도탄 'L-MDM'을 쉴드 AI 수직 이착륙기(V-BAT)에 장착 후, 비행 및 발사 시험하는 사업 계약을 기념하기 위한 행사다. 신익현 LIG넥스원 대표이사를 비롯해 밥 하워드 쉴드 AI 수석 부회장 등 주요 관계자들이 참석했다.

21일(현지 시간) LIG넥스원와 쉴드 AI 주요 관계자들이 UAE 아부다비에서 열린 무인·자율 시스템 전시회 'UMEX 2026'에서 계약기념 행사 후 사진을 촬영하고 있다. (왼쪽부터) 구본상 LIG 회장, 신익현 LIG넥스원 대표, 밥 하워드 쉴드 AI 수석 부회장, 마이크 한린 쉴드 AI 글로벌 전략 및 사업개발 총괄 (사진=LIG넥스원)

L-MDM은 드론 탑재 공대지 유도탄으로, LIG넥스원이 자체 개발 진행 중인 소형/경량화 무기체계다. L-MDM은 레이저 유도방식으로 고정 또는 이동 표적에 대한 정밀 타격이 가능하며, 이를 통해 전투원의 안전한 이격거리 확보 및 생존성 향상에 기여한다.

특히 기존 감시·정찰용 회전익 또는 고정익 드론 플랫폼에 탑재·연동이 용이하게 설계되어 있어 다양한 플랫폼에 유연하게 적용할 수 있는 장점이 있다.

관련기사

양사는 향후 무인기·탑재 무장의 전략적 협업 관계를 구축과 장기적인 파트너쉽을 통해 다변화하는 글로벌 시장에 경쟁력을 강화할 계획이다.

한편 LIG넥스원과 쉴드 AI는 지난해 5월 국제해양방위산업전(MADEX 2025)에서 유무인 복합·자율작전 시스템 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다.