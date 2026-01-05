LIG넥스원, 'LIG D&A'로 사명 변경 추진

LIG넥스원은 창립 50주년을 맞아 'LIG디펜스&에어로스페이스(D&A)'로 사명 변경을 추진한다고 5일 밝혔다.

새 사명 'LIG D&A'는 방산업체로서의 정체성(DNA)을 더욱 강조하고, '세계로 우주로 미래로' 사업영역을 확장해 나가겠다는 의미를 담았다. 정기주주총회를 통해 사명 변경을 최종 확정할 계획이다.

신익현 LIG넥스원 대표이사가 5일 판교하우스에서 열린 2026년 시무식에서 신년사를 하고 있다. (사진=LIG넥스원)

회사는 5일 판교하우스에서 새해 시무식을 열고 최근 국내외 경영환경 변화와 올해 경영방침을 공유했다.

신익현 대표는 신년사를 통해 올해는 LIG넥스원이 창립 50주년을 맞이하는 해이자 다가올 100년을 향해 새롭게 출발하는 원년이라고 밝히고, 급변하는 국내외 경영환경 속에서 지속가능성장을 이루기 위한 3대 핵심 경영방침을 발표했다.

신 대표는 "지난해 우리는 축적된 기술과 탄탄한 팀워크를 기반으로 유도무기, 항공무장, 전자전, 무인화, 우주 분야 등에서 괄목할 만한 성과를 거두었다"며 "올해는 ▲글로벌 기반 구축 ▲R&D 속도 혁신 ▲소통문화 정착을 통해 진정한 방산 리더로 한 단계 더 도약하는 해를 만들어가자"고 말했다.

이날 시무식에서는 '올해의 넥스원인상' 시상도 함께 진행됐다. 지난해 천리안 5호 위성 수주 및 기술개발에 핵심적인 역할을 수행한 유경덕 단장(정지궤도위성개발단)이 수상했다. 유 단장은 회사의 우주산업 역량 강화와 미래 성장동력 확보에 기여한 공로를 인정받았다.