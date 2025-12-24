LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화

LIG넥스원은 국방과학연구소와 '단거리공대공유도탄-II 체계개발 체계종합·유도탄종합 시제' 사업계약을 체결했다고 24일 밝혔다.

단공공-II 사업은 국방과학연구소 주관으로 KF-21 전투기에 탑재될 단거리공대공유도탄을 개발하는 사업이다. KF-21의 공대공 근거리 교전 시 적기 격추 및 아군 전투기의 생존성을 보장하기 위한 목적이다.

KF-21에서 대공미사일이 발사되는 모습 (사진=LIG넥스원)

공시 대상 사업을 포함한 전체 사업총액은 약 2천70억원 규모로, 2032년까지 체계종합·유도탄종합을 포함해 적외선영상탐색기와 유도조종장치, 관성항법장치, 구동장치, 표적탐지장치 등 유도탄의 주요 구성품을 개발한다.

사업이 완료되면 KF-21은 장거리공대지유도탄에 이어 국산 단거리공대공유도탄을 장착해 운용함으로써 순수 국내기술에 의한 공대지·공대공 공격능력을 구비하게 된다.

LIG넥스원은 한국형 GPS 유도폭탄인 KGGB와 한국형 타우러스로 불리는 장거리공대지유도탄을 비롯해 단거리공대공유도탄의 체계종합 업체로 선정되면서 KF-21에 탑재될 항공무장 체계개발의 중추적인 역할을 맡았다.

향후 항공무장 체계개발의 주요 이정표가 될 장거리공대공유도탄 개발사업을 염두에 둔 자체 투자를 준비 하고 있다. 올해 ADEX 2025에서는 자체 기획한 한국형 다목적 순항유도탄(L-MCM)과 대함·대지 타격임무 및 통신과 재밍 등 비타격 임무수행이 가능한 모듈형 유도탄(L-MSM)을 전시했다.

신익현 LIG넥스원 대표는 "성공적인 개발을 위해 전사적 역량을 총동원할 계획"이라면서 "국산 전투기와 국산 항공무장체계의 패키지 전략을 통해 글로벌 방산시장에서 K방산의 위상 제고를 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

