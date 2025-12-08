LIG넥스원, 협력사 30곳에 자동심장충격기 지원

LIG넥스원은 상생경영 실천을 위해 30개 협력사를 대상으로 '자동심장충격기(AED)'를 제공했다고 8일 밝혔다.

사업은 산업현장에서 응급상황에 신속히 대처할 수 있는 대응 체계를 구축하고, 협력사 구성원들의 안전과 생명을 보호하기 위한 상생협력 프로그램의 일환으로 진행됐다.

LIG넥스원이 산업안전활동 지원을 통한 상생경영 실천을 위해 협력사에 안전장비를 전달했다. (사진=LIG넥스원)

협력사에 제공된 AED는 상세 사용법이 기기에 내장된 화면을 통해 영상과 음성으로 안내되는 '보이는 심장충격기'다. 청각장애인은 물론 기기 사용법에 익숙하지 않은 사람도 쉽고 빠르게 현장에서 사용할 수 있다.

LIG넥스원 관계자는 "협력사 임직원의 안전은 모두가 함께 성장하기 위한 중요한 기반"이라며 "앞으로도 산업현장 위험을 줄이고 안전을 강화할 수 있는 실질적 지원 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.