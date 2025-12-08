LIG넥스원, 협력사 30곳에 자동심장충격기 지원

LIG넥스원은 상생경영 실천을 위해 30개 협력사를 대상으로 '자동심장충격기(AED)'를 제공했다고 8일 밝혔다.
사업은 산업현장에서 응급상황에 신속히 대처할 수 있는 대응 체계를 구축하고, 협력사 구성원들의 안전과 생명을 보호하기 위한 상생협력 프로그램의 일환으로 진행됐다.
협력사에 제공된 AED는 상세 사용법이 기기에 내장된 화면을 통해 영상과 음성으로 안내되는 '보이는 심장충격기'다. 청각장애인은 물론 기기 사용법에 익숙하지 않은 사람도 쉽고 빠르게 현장에서 사용할 수 있다.
LIG넥스원 관계자는 "협력사 임직원의 안전은 모두가 함께 성장하기 위한 중요한 기반"이라며 "앞으로도 산업현장 위험을 줄이고 안전을 강화할 수 있는 실질적 지원 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
관련기사
- LIG넥스원, 국내외 ESG평가 전 부문 'A등급 이상'2025.12.05
- LIG넥스원, 국방반도체 개발 본격화2025.12.05
- LIG넥스원, 일·생활 균형 우수기업 선정2025.11.28
- LIG넥스원, IT서비스 혁신대상 국방부장관 단체상2025.11.13