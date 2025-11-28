LIG넥스원, 일·생활 균형 우수기업 선정

LIG넥스원은 고용노동부 주관 '2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업'에 선정됐다고 28일 밝혔다.

일·생활 균형 우수기업은 근로자 워라밸 문화를 선도하는 기업을 선정하는 제도다. 고용노동부가 기업 유연근무제와 복지 제도 등을 정량·정성적 지표로 평가한다.

2회째를 맞은 올해는 183개 기업이 우수기업으로 선정됐다. 이날 시상식에서 LIG넥스원은 '유연근무' 분야에서 우수기업으로 선정됐다.

태기배 LIG넥스원 조직문화실장(왼쪽에서 두번째)이 인증패 수여식 후 기념촬영을 하고 있다. (사진=LIG넥스원)

LIG넥스원은 전 임직원들이 업무 자율성을 갖고 개개인 삶의 균형을 맞추기 위한 자율출근제, 가족친화 제도, 직장 문화 개선 활동 등을 통해 임직원의 일과 생활의 균형을 지속적으로 지원한 점에서 높은 평가를 받았다.

LIG넥스원은 가족친화경영 및 건강한 기업문화 정착을 위한 다양한 복리후생 제도를 운영 중이다. 판교·용인·구미에 사내 어린이집을 운영하고 있으며, 유치원부터 고등학교까지 자녀 입학 축하금 지원, 대학교 학자금 지원 등 임직원 자녀의 성장단계별 맞춤형 복지제도를 지원하고 있다.

LIG넥스원은 이러한 다양한 복지제도와 가족친화적 경영 등의 우수성을 인정받아 2017년부터 성평등가족부 주관 '가족친화기업'으로 선정되고 있다.

이 외에도 LIG넥스원은 자기개발과 재충전의 시간으로 활용할 수 있는 'L-프레시 휴가제도', 임직원 가족들을 초대해 함께 즐기는 '패밀리데이' 등을 시행해 업무효율과 생산성을 높이기 위해 노력하고 있다.