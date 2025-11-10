LIG넥스원, 태국 방산전시회 D&S 참가

LIG넥스원은 10일부터 13일까지 태국 방콕에서 열리는 국제 방산전시회 '디펜스 앤드 시큐리티(D&S) 2025'에 참가한다고 10일 밝혔다.

태국 D&S 전시회는 격년제로 개최되는 육·해·공 종합 방위산업 전시회다. 12회째인 올해 전시회는 50개국 500개 이상의 방산업체가 참가한다.

태국 방산전시회 D&S 2025 LIG넥스원 부스 전경 (사진=LIG넥스원)

이번 전시회는 '파트너의 힘'을 주제로 글로벌 방산 기업과 각국 국방부 및 방위산업 관계자들이 한자리에 모인다.

LIG넥스원은 이번 전시회에서 육·해·공군을 아우르며 미래를 여는 혁신적인 방위 기술을 선보일 계획이다.

이를 위해 함정전투체계(CMS)와 해궁, 해성, 청상어 등 해군 방위시스템을 중심으로 신궁과 천궁, 현궁, KGGB 등 육군과 공군까지 확장된 종합 방위 솔루션을 제시한다.

LIG넥스원 관계자는 "단순한 무기체계 판매를 넘어 태국 군은 물론 현지 방산업체 파트너들과 시너지 효과를 발휘할 수 있는 기회로 삼겠다"고 말했다.