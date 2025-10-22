에어버스, LIG넥스원과 방위산업 맞손

에어버스 디펜스앤드스페이스(DS)는 LIG넥스원과 방위·산업 협력 분야에서 이어온 전략적 파트너십을 강화·확대하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

협약은 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX 2025) 기간 중 열렸다. 아난드 스탠리 에어버스 아시아태평양지역 총괄 대표와 신익현 LIG넥스원 대표가 서명했다.

아난드 스탠리 에어버스 아태지역 총괄대표(왼쪽)와 신익현 LIG넥스원 대표(오른쪽)가 양해각서에 서명하고 있다. (사진=에어버스)

양사는 통합 방공 시스템과 최첨단 디지털 방위 솔루션 개발 등으로 협력 범위를 확대하기로 했다. 민항분야 조달 기회도 모색한다.

이희환 에어버스DS 한국 대표는 "급변하는 방위산업 환경 속에서 역내 및 글로벌 안보 과제에 대응하기 위한 혁신적 솔루션을 함께 모색하겠다는 의지"라고 말했다.