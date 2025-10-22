에어버스, LIG넥스원과 방위산업 맞손

에어버스 디펜스앤드스페이스(DS)는 LIG넥스원과 방위·산업 협력 분야에서 이어온 전략적 파트너십을 강화·확대하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.
협약은 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX 2025) 기간 중 열렸다. 아난드 스탠리 에어버스 아시아태평양지역 총괄 대표와 신익현 LIG넥스원 대표가 서명했다.
양사는 통합 방공 시스템과 최첨단 디지털 방위 솔루션 개발 등으로 협력 범위를 확대하기로 했다. 민항분야 조달 기회도 모색한다.
이희환 에어버스DS 한국 대표는 "급변하는 방위산업 환경 속에서 역내 및 글로벌 안보 과제에 대응하기 위한 혁신적 솔루션을 함께 모색하겠다는 의지"라고 말했다.
