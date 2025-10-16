에어버스 "韓, 전략적 동반자…산업협력 확대"

"에어버스와 한국은 지난 50년이 넘는 기간 동안 상호 신뢰, 기술 혁신, 산업적 우수성을 바탕으로 한 파트너십을 이어왔습니다. 한국은 단순한 고객을 넘어 미래 항공우주 산업을 공동으로 개발해나가는 전략적 동반자입니다."

이희환 에어버스코리아 대표는 16일 기자간담회에서 서울 국제항공우주 및 방위산업 전시회(서울 ADEX 2025)를 앞두고, 한국 항공우주 생태계에서 에어버스의 역할이 점차 확대되고 있음을 강조했다.

현재 한국에서는 160대 이상의 에어버스 상용기, 60대의 헬리콥터, 30대의 군용 수송기가 성공적으로 운용되고 있다. 에어버스는 한국 정부, 항공사, 연구기관, 주요 산업 파트너 및 협력업체 등과 다양한 분야에서 폭넓은 협력 관계를 이어가고 있다.

이희환 에어버스코리아 대표가 16일 간담회에서 발표하고 있다. (사진=에어버스)

에어버스의 한국 내 산업 기반은 한국항공우주산업(KAI) 및 대한항공 항공우주사업본부(KAL-ASD) 등 주요 1차 협력사들과의 오랜 파트너십을 통해 확고히 자리 잡고 있다.

이들 기업은 에어버스의 글로벌 민항기 프로그램에 핵심 부품인 날개 구조물, 동체 조립체, 복합소재 부품 등을 공급하고 있다. 다수 국내 중소기업들도 에어버스 공급망의 일원으로 참여하고 있다.

헬리콥터 부문에서는 에어버스가 KAI와 협력해, 한국형 기동헬기 수리온과 소형무장헬기 등 다양한 공동 개발 프로그램을 수행하고 있다. 추가 파생형 기체 개발도 진행 중이다.

우주 분야에서도 에어버스는 한국항공우주연구원(KARI)과 협력해 정지궤도복합위성 시리즈 및 곧 발사 예정인 아리랑 6호 개발 프로젝트 등을 지원하고 있다.

에어버스는 향후 한국 내 '항공우주 시민'으로서 역할을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

이 대표는 "한국의 차세대 방위 및 우주 시스템, 헬리콥터 분야에서 향후 협력 가능성을 모색할 것"이라며 "한국 탄소중립 목표 달성을 지원하기 위한 지속가능성 파트너십을 강화해 나가고 있다"고 말했다.

관련기사

이어 "에어버스는 한국과 함께 구축하고, 협력하며, 함께 성장해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

한편 에어버스는 오는 17일 개막하는 '서울 ADEX 2025'에서 한국의 작전 및 전략적 요구에 맞춘 다양한 솔루션 라인업을 선보인다.