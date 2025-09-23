LIG넥스원, 에어버스DS와 통합방공분야 협력

대공유도무기 체계종합 경험·NATO 실전운용 SAMOC 기술 접목

LIG넥스원은 지난 22일 경기도 2판교하우스에서 글로벌 방산업체 에어버스DS와 '통합방공분야 미래 협력을 위한 협력합의서'를 체결했다고 23일 밝혔다.

행사에는 박태식 LIG넥스원 미사일시스템사업부문장과 에어버스DS 독일 대표 하랄드 만하임 등 양사 관계자가 참석했다.

지난 22일 LIG넥스원 2판교하우스에서 박태식 LIG넥스원 미사일시스템사업부문장(앞줄 우측 세번째)과 하랄드 만하임 에어버스 DS 독일 대표(앞줄 우측 네번째) 등 주요 관계자들이 통합방공분야 협력합의서(TA)를 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=LIG넥스원)

이번 협력합의서는 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2023'에서 체결한 협약의 연장선상으로, 이번 체결을 통해 국내 통합방공체계 개념연구를 비롯해 향후 중동과 동남아시아 등 주요국과의 수출 사업에 대해 협력을 확대할 예정이다.

LIG넥스원은 국내에서 유일하게 천궁부터 L-SAM까지 고도 및 임무유형별 전 대공유도무기의 체계종합 실적을 보유한 방위산업체다.

LIG넥스원 관계자는 "최근 무인기, 탄도미사일, 장사정 로켓 등 복합 위협이 증대됨에 따라 다층적·네트워크 기반 통합방공체계 필요성은 더욱 커지고 있다"며 "이번 협력을 통해 한국형 통합방공체계 발전과 함께 미래·신규사업 및 해외시장을 확대하는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

한편 프랑스에 본사를 둔 에어버스DS는 유럽 내 방산 분야에서 핵심 역할을 담당하며 항공·우주 등 다양한 군수장비를 전문적으로 개발 및 공급하는 글로벌 방산업체다. NATO에서 실전 운용된 지대공 통합방공 지휘통제체계(SAMOC)를 통해 검증된 기술력과 국제적 상호운용성을 입증한 바 있다.

