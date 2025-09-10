LIG넥스원, 英 참전용사에 감사 인사

LIG넥스원은 영국 런던 '첼시 왕립보훈병원'에서 치료 중인 한국전쟁 참전용사들을 직접 방문해 감사의 뜻을 전했다고 10일 밝혔다.

유럽 최대 전시회 중 하나인 '국제 방위 및 보안 장비(DSEI) UK 2025' 참관을 위해 영국을 방문 중인 구본상 LIG 회장, 신익현 LIG넥스원 대표 등은 8일(영국 현지시간), 영국군 참전용사 윌리엄 웰시 등 6명을 찾아 기념품을 전달했다.

8일(영국 현지시간) 구본상 LIG 회장, 신익현 LIG넥스원 대표를 비롯한 LIG 임직원들이, 영국 런던 ‘첼시 왕립보훈병원’을 방문, 한국전 참전용사들에게 감사의 마음을 전하는 뜻깊은 행사를 진행했다. (사진=LIG넥스원)

영국군은 한국전에 5만6천명을 파병한 바 있으며, 1천78명이 전사하고 4천909명이 부상하는 등 희생을 치른 바 있다.

이번 방문은 LIG넥스원이 지속적으로 전개하고 있는 한국전 참전용사 지원 사업의 일환이다. LIG넥스원은 미국, 콜롬비아, 필리핀, 프랑스 참전용사 초청행사 개최, 재한UN기념공원 지원 등 다양한 방식으로 참전용사 지원 활동을 전개하고 있다.

관련기사

LIG넥스원은 앞으로도 다양한 국가의 참전용사들과 그 가족들을 위한 활동을 이어나갈 예정이다.

신익현 LIG넥스원 대표는 "한국전 참전용사들의 숭고한 헌신과 희생이 있었기에 오늘날 우리가 누리는 자유와 번영이 있을 수 있었다"며 "LIG넥스원의 임직원들은 참전용사에 대한 예우와 감사의 마음을 잊지 않을 것"이라고 말했다.