LIG넥스원, 하반기 신입 공개채용

LIG넥스원이 오는 15일까지 하반기 대규모 공개채용 원서접수를 받는다고 4일 밝혔다.

미사일시스템, 전자기전, 레이다, 해양, 무인/로봇, 광정보융합, 위성, AI 등 LIG넥스원 각 사업 분야에서 역량을 펼칠 인재를 선발한다.

HW, SW, 기계 부문 연구 개발자를 비롯해 국내외 사업관리, 품질관리, 경영지원 등 다양한 직무 담당자를 선발한다. 채용 규모는 세 자리수 이상이 될 전망이다. 모집분야별 상세직무 내용은 채용홈페이지 '리쿠르팅 북'을 통해 확인할 수 있다.

배우 이이경씨가 출연한 LIG넥스원 하반기 채용 영상 (사진=LIG넥스원)

입사지원자는 서류전형 및 온라인 AI역량검사를 통과한 후 SW코딩테스트(SW분야), 분야별 실무진 면접, 리더 면접을 거쳐 최종 합격자로 선발된다.

LIG넥스원은 하반기 공채를 준비하며 배우 이이경 씨가 입사지원자로 등장하는 '홍보 영상'을 공개했다. 지원자가 보다 쉽게 회사의 채용 과정과 기업문화를 이해할 수 있도록 했다.

LIG넥스원은 K방산에 대한 사회적 관심이 높은 상황에서, 대한민국 방위산업의 미래를 이끌어갈 우수 인재를 적극 유치하기 위해 전국 32개 대학교에서 캠퍼스 리쿠르팅도 함께 진행한다.

한편 LIG넥스원은 전체 임직원 중 연구개발 종사자의 비중이약 60%에 달하는 'R&D 중심 기업'이다. 올해 상반기 기준 5천167명으로 2년 만에 1천30명이 증가(25%↑)하며, 고용노동부가 발표한 '일자리으뜸기업'으로 2년 연속 선정됐다.

전 임직원이 업무에 자율성을 갖고 개개인 삶의 균형을 맞추기 위한 '자율출근제'와 자기계발과 재충전의 시간으로 활용할 수 있는 'L-프레시 휴가제도', 임직원 가족들을 초대해 함께 즐기는 '패밀리데이' 등을 시행하고 있다.

LIG넥스원은 이번 대규모 신규 채용을 통해 빠르게 첨단화·고도화되고 있는 방위산업 전 분야에 걸쳐 경쟁력을 강화해 나가는 한편 미래 신성장동력 사업을 이끌어갈 핵심인재를 육성해 나갈 계획이다.