LIG넥스원, 독일 뮌헨에 유럽대표사무소 열어

LIG넥스원은 독일 뮌헨에 유럽대표사무소를 개소했다고 8일 밝혔다.

이번 사무소 설립은 유럽 내 주요 방산기업들과 협력체계 구축을 본격화하고 전략적 파트너십을 강화하기 위해 이뤄졌다. 현지 기업과 연구개발은 물론 생산과 마케팅 등 다방면 협력을 추진할 방침이다.

LIG넥스원 판교하우스 (사진=LIG넥스원)

LIG넥스원은 유럽 현지거점 확보를 계기로 유도무기부터 지휘통제통신, 전자전 등 전영역을 아우르는 제품군을 통한 맞춤형 솔루션을 제안할 계획이다.

특히 AI와 양자, 우주 등 첨단영역에서 협력 가능성을 모색함으로써 한국과 유럽의 방위산업이 함께 도약하는 계기를 마련하는데 노력할 방침이다.

LIG넥스원 관계자는 "오랜 기간 추진해 온 해외사업 노력이 유럽과 중동, 아시아, 남미, 미국 등 주요 거점 마련을 통한 글로벌 네트워크 구축으로 이어졌다"면서 "수출을 넘어 해외협력을 통한 미래성장 기반 마련에 힘쓰겠다"고 말했다.