LIG넥스원, ADEX서 KF-21 무장체계 공개

LIG넥스원은 20일부터 24일까지 일산 킨텍스에서 개최되는 ADEX 2025 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회에 참가한다고 19일 밝혔다.

변화의 50년, 도약할 50년이라는 주제로 미래 항공‧우주 분야를 선도할 차세대 기술과 글로벌 다층 대공망, AI기반 무인화 솔루션을 소개한다.

전시 부스는 LIG넥스원의 미래 전장 비전을 담아 ▲위협 탐지(차세대 위성체계) ▲대공 방어(글로벌 다층대공망) ▲영공 장악(차세대 항공무장체계) ▲전장 혁신(무인화 솔루션) ▲통합 지휘(AI지휘통제시스템)까지 5가지 핵심 구역으로 구성했다.

ADEX 2025 LIG넥스원 부스 전경. 가운데에 중형무인기 공통 플랫폼(MUCP)이 전시돼 있다. (사진=LIG넥스원)

위협 탐지 구역에서는 최초 민간주관 정지궤도 위성인 천리안5호, 초고해상도 SAR위성, 초소형 SAR 위성체계 등을 전시한다.

대공 방어는 L-SAM, 천궁II, 해궁, 장사정포요격체계(LAMD), 신궁 등 정밀 유도무기와 CIWS-II, 고출력 레이저발사장치 등 모든 계층의 위협에 대응하는 솔루션을 제시한다.

영공 장악에서는 장거리 공대지, 단거리 공대공 유도탄을 비롯한 KF-21 무장체계 외에 아군 전투기의 생존성을 높이고 공중침투를 지원하는 하늘의 수호자 전자전기 형상을 공개한다. 또, KF-21 통합전자전체계 구성품을 통해 전자전 능력을 부각한다.

전장 혁신 영역은 중형무인기 공통 플랫폼, 드론 탑재 공대지 유도탄과 함께 K-MOSA 기반 차세대 무인차량 G-스워드, 그리고 미래병사 플랫폼을 소개한다.

통합 지휘는 인공지능 플랫폼을 통한 전장상황인식과 다차원 미래형 지휘통제 공간을 구성해 감시정찰 자산에서 수집한 적 정보를 분석해 지휘관이 더 빠르고 정확한 판단을 할 수 있도록 지원하는 시스템이다.

ADEX 2025 LIG넥스원 부스에 CIWS-II부터 LAMD, 천궁II, L-SAM 등 글로벌 다층 대공망 솔루션이 전시돼 있다. (사진=LIG넥스원)

특히 LIG 계열사인 이노와이어리스의 빅데이터 고속처리 및 실시간 분석 플랫폼, 이음 5G 스몰셀을 적용해 전장을 다차원 형태로 가시화하며 신속한 지휘결심을 지원한다.

LIG넥스원은 KF-21 항공무기탑재체계를 대거 공개한다. 원거리 핵심 표적을 정밀 타격하는 장거리 공대지 유도탄을 중심으로, 공중 근접전 생존성을 높일 한국형 단거리 공대공 유도탄, 비가시선 전투를 현실화할 장거리 공대공 유도탄을 전시한다.

자체 기획한 한국형 다목적 순항유도탄(L-MCM), 대함과 대지 타격임무 및 통신과 재밍 등 비타격 임무수행이 가능한 모듈형 유도탄(L-MSM)과 적의 고가치 해상표적을 원거리에서 신속·정밀 타격할 수 있는 KF-21탑재용 공대함 유도탄도 공개할 예정이다.

전자전기 형상도 최초 공개한다. 전자전기는 평시 적과 주변국의 위협신호를 수집·분석하고 전시에는 원거리 전자전 공격으로 적의 통합방공망과 무선지휘통제체계를 무력화시키는 항공전력이다.

또 전투기의 생존성과 임무성공률을 극대화하는 KF-21 통합전자전체계 구성품을 전시해 당사가 보유한 높은 수준의 전자전 능력을 소개한다.

ADEX 2025 LIG넥스원 부스에 드론 탑재 공대지 유도탄(L-MDM) 등 미래 전장에 최적화된 유무인복합 솔루션이 전시돼 있다. (사진=LIG넥스원)

이를 통해 한국형 전투기 무장 국산화에 적극 참여해 완벽한 항공 전력 자주국방이 완성될 수 있도록 기여하겠다는 LIG넥스원의 포부를 밝힐 예정이다.

LIG넥스원은 중동과 아시아, 북아프리카, 유럽까지 대한민국 대공유도무기 라인업이 통합 배치되는 'K-방공망 벨트'의 비전을 제시하며 K-방산수출을 주도하겠다는 의지도 피력한다.

국방과학연구소와 함께 개발 완료한 장거리 지대공 유도무기 L-SAM, 중거리 지대공 유도무기 천궁II, 함대공 유도무기 해궁, 장사정포요격체계(LAMD), 휴대용 지대공 유도무기 신궁 등을 전시한다.

이와 함께 최첨단 AESA 레이다를 통해 드론을 탐지·추적하고 군집드론을 단시간에 무력화시킬 수 있는 CIWS-II, 고출력 레이저발사장치 등 다양한 대드론방어체계를 전시해 모든 계층의 위협에 대응하는 솔루션을 제시한다.

각 국가가 보유한 기존 방공망에 LIG넥스원의 사거리별 방어체계를 연동하는 맞춤형 다층방공망 솔루션을 제시하고 현지생산과 기술이전을 적극 추진하는 등 대한민국 영공방어를 책임지는 한국형미사일방어체계(KAMD)를 수출하겠다는 구상을 밝힌다.

관련기사

LIG넥스원은 우수한 역량을 갖춘 국내 협력업체와의 동반 성장을 위해 A1 소사이어티 연합관을 별도로 마련했다. 10개 업체와 공동 전시를 진행하며 국내외 방문객에게 협력기술을 소개하고 향후 수출 및 신규 사업 개척을 적극적으로 지원할 계획이다.

LIG넥스원 관계자는 "자주국방 추진 의지를 구현하고 K-방공망 벨트로 방산수출의 모멘텀을 이어가겠다"며 "지속적인 연구개발을 통한 기술 축적과 국내 협력업체와 동반성장을 통해 방산강국으로 도약할 50년의 비전을 제시할 것"이라고 말했다.