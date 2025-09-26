LIG넥스원, MSCI ESG 평가서 3년 연속 'AA 등급'

LIG넥스원은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)에서 주관하는 2025 ESG 평가에서 3년 연속 'AA 등급'을 획득했다고 26일 밝혔다.

MSCI ESG는 1999년부터 매년 전 세계 상장기업을 대상으로 기업의 환경, 사회, 지배구조 핵심 이슈를 분석하고 AAA부터 CCC까지 7단계 등급을 부여하는 평가 모델이다.

LIG넥스원이 획득한 AA등급은 평가 대상 기업 중 상위 17%에 해당하는 등급으로 국내 방산업계에서 가장 높은 수준이다.

LIG넥스원은 ▲품질관리시스템 ▲임직원 소통 및 참여 프로그램 등의 분야에서 우수한 평가를 받았다.

LIG넥스원은 방산물자 전 생산 공정에 걸쳐 엄격한 품질관리 프로세스를 적용하고 있다. 협력회사를 대상으로도 체계적인 품질경영시스템이 자리잡을 수 있도록 지속적인 지원 및 교육 활동을 펼쳐왔다.

회사와 임직원간 건전한 소통의 창구이자 즐거운 LIG넥스원의 조직문화를 선도하는 자율적 사원협의체인 '넥스원보드(NB)' 제도를 비롯해 임직원 가족들을 초대하여 함께 즐기는 '패밀리데이' 운영 등프로그램을 진행해 오고 있다.

LIG넥스원은 사외이사 중심의 ESG 위원회를 기반으로 방위산업에 특화된 정책 및 과제를 수립·추진해 왔다. 지난해 처음으로 ESG 경영 활동과 주요 성과를 체계적으로 정리한 '지속가능경영보고서'를 발간했다.

특히 올해 두 번째로 발간한 보고서에는 신재생 에너지 설비 확대와 고효율 설비 운영 등 저탄소 전환을 위한 실행계획을 구체적으로 제시하며 투명성과 신뢰성을 높였다.