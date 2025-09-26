LIG넥스원, MSCI ESG 평가서 3년 연속 'AA 등급'

LIG넥스원은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)에서 주관하는 2025 ESG 평가에서 3년 연속 'AA 등급'을 획득했다고 26일 밝혔다.
MSCI ESG는 1999년부터 매년 전 세계 상장기업을 대상으로 기업의 환경, 사회, 지배구조 핵심 이슈를 분석하고 AAA부터 CCC까지 7단계 등급을 부여하는 평가 모델이다.
LIG넥스원이 획득한 AA등급은 평가 대상 기업 중 상위 17%에 해당하는 등급으로 국내 방산업계에서 가장 높은 수준이다.
LIG넥스원은 ▲품질관리시스템 ▲임직원 소통 및 참여 프로그램 등의 분야에서 우수한 평가를 받았다.
LIG넥스원은 방산물자 전 생산 공정에 걸쳐 엄격한 품질관리 프로세스를 적용하고 있다. 협력회사를 대상으로도 체계적인 품질경영시스템이 자리잡을 수 있도록 지속적인 지원 및 교육 활동을 펼쳐왔다.
회사와 임직원간 건전한 소통의 창구이자 즐거운 LIG넥스원의 조직문화를 선도하는 자율적 사원협의체인 '넥스원보드(NB)' 제도를 비롯해 임직원 가족들을 초대하여 함께 즐기는 '패밀리데이' 운영 등프로그램을 진행해 오고 있다.
관련기사
- LIG넥스원, 에어버스DS와 통합방공분야 협력2025.09.23
- LIG넥스원, 3년 연속 '일자리 으뜸기업' 선정2025.09.12
- "군, 합동 전영역 지휘통제 개념 도입 서둘러야"2025.09.10
- LIG넥스원, 英 참전용사에 감사 인사2025.09.10
LIG넥스원은 사외이사 중심의 ESG 위원회를 기반으로 방위산업에 특화된 정책 및 과제를 수립·추진해 왔다. 지난해 처음으로 ESG 경영 활동과 주요 성과를 체계적으로 정리한 '지속가능경영보고서'를 발간했다.
특히 올해 두 번째로 발간한 보고서에는 신재생 에너지 설비 확대와 고효율 설비 운영 등 저탄소 전환을 위한 실행계획을 구체적으로 제시하며 투명성과 신뢰성을 높였다.